Multas de 200 euros por comerse un helado con el vehículo en marcha: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños este verano

El calor afecta considerablemente a los conductores durante los desplazamientos y eso hace que lleve a cabo determinados gestos habituales para combatirlo. Beber agua o disfrutar de un helado son acciones que puede provocar una distracción al volante y poner en riesgo la seguridad vial.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que no existe una norma específica que prohíba comer un helado al volante, pero esta conducta puede ser sancionada si afecta a la atención, la libertad de movimientos o el control del vehículo.

El problema son las distracciones al volante

El artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación recoge que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

Por este motivo, los agentes no sancionan por el hecho de llevar un helado en la mano, sino por las consecuencias que pueda tener esa acción sobre la conducción.

Las multas a las que se enfrentan los infractores

Si un agente pilla a un conductor comiéndose un helado mientras conduce, este podría enfrentarse a una multa que varía dependiendo la gravedad. Si se considera una infracción leve por no mantener la atención necesaria en la carretera la sanción asciende hasta los 80 euros. Sin embargo, si la conducta se considera negligente los conductores pueden recibir un castigo de hasta 200 euros.

La DGT advierte de multas de hasta 200 euros por beber agua al volante / Neomotor

Estas sanciones se aplican cuando el comportamiento provoca una pérdida del control del vehículo y pone en riesgo la seguridad vial. El artículo 3.1 deja claro que "se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario".

Beber al volante también acarrea sanciones económicas

El mismo criterio aplican los agentes de tráfico a otras acciones de este tipo en verano como beber agua o cualquier bebida al volante. Esto implica las mismas sanciones económicas que comer, ya que provocan una distracción al volante en la que el conductor pierda la concentración total de la carretera por unos segundos.

Con el aumento de desplazamientos durante el verano, la DGT recuerda que pequeños descuidos al volante pueden generar situaciones de peligro y poner en riesgo tanto la seguridad vial propia como al del resto de usuarios de la vía.