Miles de peregrinos ponen rumbo a Candelaria: así estará el tiempo este 14 y 15 de agosto y estos son los senderos cerrados

Miles de peregrinos ponen rumbo a Candelaria durante estas horas para participar en una de las celebraciones más importantes de Tenerife. La llegada a la Villa Mariana estará marcada este 14 y 15 de agosto por el calor, el viento y el riesgo de incendios forestales, una situación meteorológica que ha llevado al Cabildo de Tenerife a cerrar diez senderos y pistas utilizados habitualmente durante la peregrinación a la Virgen de Candelaria.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una jornada calurosa este viernes 14, especialmente en las medianías del sur de Tenerife, donde los termómetros podrán alcanzar entre 30 y 32 grados.

El sábado 15 de agosto, día grande de la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente, aunque el viento seguirá presente y aumentará la nubosidad en el norte de la Isla.

La situación meteorológica ha llevado además al Gobierno de Canarias declarar la prealerta ante el riesgo de incendios forestales y las altas temperaturas.

Así estará el tiempo en Tenerife el viernes 14 de agosto

Aemet prevé para este viernes cielos nubosos en el norte de Tenerife, con algunos claros durante las horas centrales del día.

En las zonas altas y en el resto de vertientes predominarán, en cambio, los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un pequeño descenso. Aun así, el calor seguirá siendo importante en las medianías del sur de Tenerife, donde podrán alcanzarse los 30-32 grados.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión sitúa los termómetros entre los 22 y los 31 grados.

El viento soplará moderado del nordeste y podrá ser fuerte en los litorales sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. En estas zonas son probables rachas localmente muy fuertes, sobre todo durante la madrugada.

Qué tiempo hará el 15 de agosto en Candelaria

El sábado llegará con un ligero cambio de tiempo. Aemet espera cielos nubosos en el norte de Tenerife, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día. En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas bajarán de forma ligera a moderada, un descenso que será más apreciable en las máximas de las zonas de interior.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores de entre 24 y 31 grados.

El viento continuará soplando moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

El riesgo de incendios afecta a la peregrinación a Candelaria

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife, mientras que también permanece activa la prealerta por temperaturas máximas.

La previsión apunta a temperaturas superiores a los 30 grados en las cumbres y medianías del oeste y sur de Tenerife, pudiendo alcanzarse de forma puntual los 34 grados.

También se esperan valores de humedad relativa muy bajos en las cumbres y medianías altas, una combinación que eleva el riesgo de incendios forestales.

Ante esta situación, el Cabildo de Tenerife ha suspendido de manera preventiva el tránsito de peregrinos por diferentes senderos y pistas forestales utilizados para llegar a Candelaria.

El cierre comienza a las 18.00 horas del jueves 13 de agosto y permanecerá vigente hasta que finalice la alerta por riesgo de incendios forestales.

El Camino Viejo de Candelaria, la alternativa recomendada

El Cabildo recomienda a los peregrinos utilizar el Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado, en El Rosario, como alternativa a las rutas forestales cerradas.

La medida busca evitar concentraciones de personas en zonas de monte y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia en caso de que se produzca cualquier incidencia.

El Camino Viejo es una de las rutas históricas de peregrinación a Candelaria y su origen como itinerario para llegar hasta la Villa Mariana se remonta a 1499.

Estos son los senderos cerrados para la peregrinación

El cierre afecta a diez vías forestales, cinco utilizadas habitualmente para ascender desde la vertiente norte y otras cinco en los descensos por el sur.

En la ladera norte permanecen cerrados:

El Camino de los Jacobinos , en Santa Úrsula, desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24.

, en Santa Úrsula, desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24. El sendero PR TF 25 , desde el Área Recreativa de Las Calderetas, en El Sauzal, hasta la TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.

, desde el Área Recreativa de Las Calderetas, en El Sauzal, hasta la TF-24, en el Llano de Las Lagunetas. El PR TF 25.2 , desde el Área Recreativa de Hoya del Abade, en La Victoria, hasta la TF-24, en Las Lagunetas.

, desde el Área Recreativa de Hoya del Abade, en La Victoria, hasta la TF-24, en Las Lagunetas. El PR TF 25.3 , desde el Mirador de La Vica, en La Matanza, hasta su conexión con el PR TF 25.

, desde el Mirador de La Vica, en La Matanza, hasta su conexión con el PR TF 25. El PR TF 35.4 Aguamansa-La Crucita, desde Aguamansa hasta la carretera TF-24.

En los descensos por la vertiente sur quedan cerrados: