Habilitado un punto de donación de sangre en La Orotava

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) recuerda que se puede acudir a donar sangre al punto de extracción habilitado en el Multicentro Comercial El Trompo de La Orotava. Este jueves y viernes, el horario es de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia insiste en que donar sangre puede salvar hasta tres vidas y contribuir, de esta manera, al buen funcionamiento del sistema sanitario canario.

Dónde donar en Tenerife

Asimismo, se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 9:15 a 20:15 horas (excepto festivos).

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá donar de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:15 a 19:30 horas (excepto festivos). Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la red hospitalaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria se puede acudir, también sin cita previa, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

También se puede donar en Hospiten Bellevue del Puerto de la Cruz, solicitando cita previa en el teléfono 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, nº53, se puede donar de lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

Requisitos para donar

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

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Ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web efectodonacion.com.