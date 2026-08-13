Garachico, el pueblo de película que protagoniza este domingo el cupón de la ONCE

Garachico protagonizará este domingo, 16 de agosto, el cupón de la ONCE, perteneciente a la serie ‘Pueblos de película’. Un billete que ha sido presentado por Miguel Ángel Déniz Méndez, director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, y José Heriberto González Rodríguez, alcalde del municipio.

En concreto, cinco millones y medio de cupones se difundirán por toda España con la imagen de esta localidad.

Un municipio de película

El entorno de Garachico ha servido de escenario principal de varias series y películas en los últimos años. Distintas secuencias de ‘Fast & furious 6’, película de 2013 dirigida por Justin Lin, fueron grabadas en este municipio norteño. El rodaje duró cinco semanas, y se trasladaron a los escenarios numerosos coches de lujo y otros inservibles para destrozarlos en las escenas de acción.

La película cuenta con la participación de Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Luke Evans, Gina Carano, John Ortiz y Elsa Pataky.

También se rodó ‘Bajo un volcán’ (2025), de Martín Cuervo, de cuyo reparto formaron parte William Levy, Maggie Civantos, Adriana Torrebejano y Elia Galera, entre otros.

‘Maktub’, filme de 2011, dirigido por Paco Arango, también se rodó en Garachico. En su electo están, entre otros, Diego Peretti, Aitana Sánchez Gijón, Goya Toledo, Andoni Hernández, Rosa María Sardà o Amparo Baró.

Cupón de la ONCE protagonizado por Garachico. / E. D.

Garachico es hoy uno de los núcleos históricos más importantes de Canarias. La erupción del volcán de Trevejo, que lo devastó casi por completo en 1706, sirvió para reconstruirlo con mayor belleza.

Con ‘Pueblos de película’, la ONCE rinde homenaje a las localidades que han sido plató de rodaje. Esta serie de cupones serán motivo de alegría para los habitantes de cada localidad y para las personas que coleccionan los cupones de la ONCE.

Sueldazo de Fin de Semana

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.