Endesa activa un plan de contingencia para evitar riesgos energéticos en la fiesta de Candelaria
El objetivo es asegurar la continuidad del suministro eléctrico y minimizar el tiempo de reposición en caso de fallo
La compañía Endesa ha puesto en marcha un plan de contingencia diseñado para minimizar el riesgo de que se produzcan interrupciones en el suministro eléctrico durante las fiestas de la Virgen de Candelaria, que incluye un grupo electrógeno de 700 KVA listo para ser utilizado en caso de emergencia.
El plan ha sido establecido a través de la filial de Endesa Redes e-distribución, indica la empresa este jueves en un comunicado en el que señala la relevancia social de los actos previstos y el gran número de personas que se espera que acudan en estas fechas a la localidad de Candelaria.
El objetivo de este plan especial es garantizar la continuidad del suministro eléctrico a los centros de transformación que alimentan las zonas donde se celebran los eventos y, en el caso de producirse una eventual avería, reponer el servicio en el menor tiempo posible.
14 y 15 de agosto
El plan preparado por Endesa tiene una duración de dos días, el 14 y el 15 de agosto, y contempla diversas acciones preventivas como la resolución de todas aquellas incidencias que se puedan dar por punta máxima de potencia, así como por temperaturas altas, temporales de lluvia, tormentas con fuerte aparato eléctrico o incendios forestales, entre otras circunstancias.
El plan ha identificado las instalaciones eléctricas más relevantes en el municipio, ubicadas en las inmediaciones de la plaza de la Basílica, centro de los actos previstos en las celebraciones, y se les prestará una vigilancia especial durante estas fiestas.
Simulaciones
Adicionalmente, se han realizado simulaciones en la red de media tensión para comprobar su viabilidad en el escenario de demanda previsto durante las fiestas.
Por otro lado, el plan también contempla la presencia de retenes técnicos con personal especializado para resolver cualquier incidencia que se presente, así como retenes de guardia que podrán ser activados en caso necesario.
Por último, durante las fiestas se hará un seguimiento diario de la previsión meteorológica con el fin de anticipar actuaciones antes de que se produzcan las posibles contingencias, concluye Endesa.
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