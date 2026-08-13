Adeje instala recursos para prevenir sobrecargas sensoriales en sus edificios: herramientas inclusivas para la ciudadanía

El Ayuntamiento de Adeje, a través del área de Bienestar Comunitario dirigida por la concejala Raquel Rodríguez Alonso, ha puesto a disposición de la ciudadanía un total de 25 kits sensoriales repartidos por diversas dependencias, áreas y servicios municipales. Esta iniciativa busca asistir a personas neurodivergentes que puedan sufrir episodios de sobrecarga o colapso sensorial mientras realizan gestiones o permanecen en las instalaciones públicas.

El proyecto cuenta con el asesoramiento de Autism Friendly Club, cuyo CEO, Alberto Gutiérrez, resalta que los kits incorporan recursos orientados a regular los estímulos auditivos, visuales y táctiles. Además, la implantación ha ido acompañada de jornadas de formación específica para el personal municipal encargado de su custodia y entrega.

La Policía Local de Adeje recibiendo el kit / E. D.

¿Qué contienen los kits sensoriales de Adeje?

Los 25 kits están equipados con un conjunto de herramientas adaptadas a distintas necesidades:

Aislamiento auditivo: Auriculares de cancelación de ruido, inhibidores de sonido y tapones.

Auriculares de cancelación de ruido, inhibidores de sonido y tapones. Elementos táctiles y manipulativos: Pelotas antiestrés, pop-its, cubos manipulativos, masillas terapéuticas y almohadillas con peso para el regazo.

Pelotas antiestrés, pop-its, cubos manipulativos, masillas terapéuticas y almohadillas con peso para el regazo. Estimulación visual: Tubos de líquido en movimiento, varitas de purpurina y gafas de sol para amortiguar el impacto del alumbrado artificial.

Tubos de líquido en movimiento, varitas de purpurina y gafas de sol para amortiguar el impacto del alumbrado artificial. Apoyo a la comunicación y la autoregulación: Collares de masticación fabricados en silicona y tarjetas con pictogramas comunicativos.

Edificios y áreas municipales donde encontrar los kits

Los recursos se encuentran ya operativos en instalaciones administrativas, educativas, culturales, deportivas y de seguridad ciudadana:

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