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Adeje instala recursos para prevenir sobrecargas sensoriales en sus edificios: herramientas inclusivas para la ciudadanía

La medida, impulsada por la concejala Raquel Rodríguez Alonso junto a Autism Friendly Club, busca ofrecer un entorno amable y accesible

El kit repartido por el Ayuntamiento de Adeje

El kit repartido por el Ayuntamiento de Adeje / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Adeje, a través del área de Bienestar Comunitario dirigida por la concejala Raquel Rodríguez Alonso, ha puesto a disposición de la ciudadanía un total de 25 kits sensoriales repartidos por diversas dependencias, áreas y servicios municipales. Esta iniciativa busca asistir a personas neurodivergentes que puedan sufrir episodios de sobrecarga o colapso sensorial mientras realizan gestiones o permanecen en las instalaciones públicas.

El proyecto cuenta con el asesoramiento de Autism Friendly Club, cuyo CEO, Alberto Gutiérrez, resalta que los kits incorporan recursos orientados a regular los estímulos auditivos, visuales y táctiles. Además, la implantación ha ido acompañada de jornadas de formación específica para el personal municipal encargado de su custodia y entrega.

La Policía Local de Adeje recibiendo el kit

La Policía Local de Adeje recibiendo el kit / E. D.

¿Qué contienen los kits sensoriales de Adeje?

Los 25 kits están equipados con un conjunto de herramientas adaptadas a distintas necesidades:

  • Aislamiento auditivo: Auriculares de cancelación de ruido, inhibidores de sonido y tapones.
  • Elementos táctiles y manipulativos: Pelotas antiestrés, pop-its, cubos manipulativos, masillas terapéuticas y almohadillas con peso para el regazo.
  • Estimulación visual: Tubos de líquido en movimiento, varitas de purpurina y gafas de sol para amortiguar el impacto del alumbrado artificial.
  • Apoyo a la comunicación y la autoregulación: Collares de masticación fabricados en silicona y tarjetas con pictogramas comunicativos.

Edificios y áreas municipales donde encontrar los kits

Los recursos se encuentran ya operativos en instalaciones administrativas, educativas, culturales, deportivas y de seguridad ciudadana:

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  1. Atención social y administrativa: Servicios Sociales, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA).
  2. Juventud y Educación: Área de Juventud y Escuela Infantil Municipal.
  3. Cultura y Deportes: Escuela Municipal de Música y Danza, Auditorio de Adeje, área de Cultura y Pabellón Deportivo de Las Torres.
  4. Seguridad: Jefatura de la Policía Local de Las Torres.

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