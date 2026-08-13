Adeje instala recursos para prevenir sobrecargas sensoriales en sus edificios: herramientas inclusivas para la ciudadanía
La medida, impulsada por la concejala Raquel Rodríguez Alonso junto a Autism Friendly Club, busca ofrecer un entorno amable y accesible
El Ayuntamiento de Adeje, a través del área de Bienestar Comunitario dirigida por la concejala Raquel Rodríguez Alonso, ha puesto a disposición de la ciudadanía un total de 25 kits sensoriales repartidos por diversas dependencias, áreas y servicios municipales. Esta iniciativa busca asistir a personas neurodivergentes que puedan sufrir episodios de sobrecarga o colapso sensorial mientras realizan gestiones o permanecen en las instalaciones públicas.
El proyecto cuenta con el asesoramiento de Autism Friendly Club, cuyo CEO, Alberto Gutiérrez, resalta que los kits incorporan recursos orientados a regular los estímulos auditivos, visuales y táctiles. Además, la implantación ha ido acompañada de jornadas de formación específica para el personal municipal encargado de su custodia y entrega.
¿Qué contienen los kits sensoriales de Adeje?
Los 25 kits están equipados con un conjunto de herramientas adaptadas a distintas necesidades:
- Aislamiento auditivo: Auriculares de cancelación de ruido, inhibidores de sonido y tapones.
- Elementos táctiles y manipulativos: Pelotas antiestrés, pop-its, cubos manipulativos, masillas terapéuticas y almohadillas con peso para el regazo.
- Estimulación visual: Tubos de líquido en movimiento, varitas de purpurina y gafas de sol para amortiguar el impacto del alumbrado artificial.
- Apoyo a la comunicación y la autoregulación: Collares de masticación fabricados en silicona y tarjetas con pictogramas comunicativos.
Edificios y áreas municipales donde encontrar los kits
Los recursos se encuentran ya operativos en instalaciones administrativas, educativas, culturales, deportivas y de seguridad ciudadana:
- Atención social y administrativa: Servicios Sociales, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA).
- Juventud y Educación: Área de Juventud y Escuela Infantil Municipal.
- Cultura y Deportes: Escuela Municipal de Música y Danza, Auditorio de Adeje, área de Cultura y Pabellón Deportivo de Las Torres.
- Seguridad: Jefatura de la Policía Local de Las Torres.
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