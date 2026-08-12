Dónde ver el eclipse en Tenerife: La Matanza ofrece una observación gratuita con telescopios

El eclipse solar del 12 de agosto será el protagonista de una jornada de divulgación científica y astroturismo en Tenerife. El Parque Natural El Montillo, en La Matanza de Acentejo, acogerá este miércoles el Encuentro Astronómico Cielos Tenerife Nordeste 2026, una iniciativa que combinará la observación del fenómeno astronómico con talleres, actividades familiares y una observación guiada de las Perseidas y del cielo de verano.

El evento comenzará a las 18:00 horas y será gratuito, y está organizado por el Centro de Iniciativas y Turismo del Nordeste de Tenerife (CIT Nordeste) y el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, con la colaboración del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y la Consejería de Cultura, Museos y Deportes.

¿Qué se podrá hacer durante el encuentro?

Los asistentes podrán observar de forma segura el eclipse solar parcial mediante gafas homologadas y telescopios, acompañados de explicaciones científicas para conocer mejor el fenómeno.

La programación también incluye actividades familiares y talleres educativos, además de una observación guiada de las Perseidas y del cielo de verano.

El encuentro se prolongará hasta las 00:00 horas, por lo que permitirá disfrutar tanto del fenómeno solar como de la observación astronómica nocturna.

El objetivo es acercar la astronomía a todos los públicos y aprovechar el eclipse para fomentar el interés por la ciencia y, especialmente, entre los más jóvenes.

Un lugar privilegiado para observar el cielo

El Parque Natural El Montillo constituye además un enclave especialmente vinculado al astroturismo en Tenerife. El espacio está reconocido como recurso turístico certificado Starlight y reúne condiciones favorables para la observación del cielo nocturno.

La iniciativa busca poner en valor precisamente esta vertiente de Tenerife como destino para la observación astronómica, combinando la divulgación científica con los recursos naturales de la isla.

El Cabildo destaca que este tipo de actividades permiten conectar naturaleza, conocimiento y experiencias turísticas vinculadas al territorio.

El Museo de la Ciencia recuerda cómo observar el eclipse

El Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife también ha llamado a la ciudadanía a disfrutar del eclipse con seguridad y ha insistido en la necesidad de utilizar protección homologada para observar el Sol.

El museo participó en la campaña ‘Una vista única. Cuídala’, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la ONCE y la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España.

En el marco de esta iniciativa, el Museo de la Ciencia y el Cosmos repartió gafas homologadas de forma gratuita entre sus visitantes desde el pasado 27 de julio hasta agotar existencias.

La recomendación principal para quienes vayan a observar el eclipse es no mirar directamente al Sol sin utilizar sistemas de protección específicamente diseñados y homologados para este tipo de fenómenos.

Un verano excepcional para la astronomía

El eclipse del 12 de agosto forma parte de una sucesión de grandes fenómenos astronómicos que podrán observarse desde España durante los próximos años.

La actual tríada está formada por los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028, con dos eclipses totales y uno anular.

Además, dos semanas después del eclipse solar, coincidiendo con la Luna llena, Canarias podrá observar un eclipse parcial de Luna.

La jornada de La Matanza se suma así a las diferentes iniciativas organizadas en Tenerife con motivo de un fenómeno astronómico que está generando una gran expectación y que permitirá combinar la observación científica con la divulgación y el astroturismo.