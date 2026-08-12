Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias

El cielo de Canarias volvió a convertirse este martes, 11 de agosto de 2026, en el escenario del vistoso alineamiento de luces conocido como el "tren de Starlink". Una hilera de puntos brillantes avanzando en idéntica dirección y velocidad obligó a muchos residentes de Gran Canaria, Tenerife y La Palma a alzar la mirada y registrar el fenómeno en redes sociales.

A diferencia de otras ocasiones, el avistamiento tuvo como rasgo distintivo la inmediatez respecto al despegue de la nave. La estela correspondió al lote de 29 satélites de la misión Starlink 10-19, puestos en órbita terrestre baja por la compañía SpaceX a bordo de un cohete Falcon 9 que despegó desde la base de Cabo Cañaveral (Florida) a las 16:58 horas (hora canaria).

¿Por qué se formó la hilera de puntos luminosos?

La visibilidad del "tren" desde el Archipiélago tuvo lugar en torno a las 20:55 horas, poco más de tres horas y media después del despegue y tras completarse la separación de los aparatos de la segunda fase del cohete.

El fenómeno responde a una razón puramente orbital y geométrica:

Proximidad inicial: Tras desplegarse a una altitud de entre 244 y 257 kilómetros, los satélites se desplazan alineados en caravana antes de activar sus motores iónicos para ascender a su órbita operativa definitiva y dispersarse.

Tras desplegarse a una altitud de entre 244 y 257 kilómetros, los satélites se desplazan alineados en caravana antes de activar sus motores iónicos para ascender a su órbita operativa definitiva y dispersarse. Efecto espejo al atardecer: Al cruzar por encima de Canarias poco después del anochecer, los satélites reflejaban la luz del Sol desde la alta atmósfera mientras los observadores en tierra ya se encontraban en penumbra.

Misión cumplida para el Falcon 9

Mientras los 29 satélites continuaban su trayectoria sobre el océano Atlántico hacia su posición operativa, la primera fase del cohete Falcon 9 (booster B1085) completó con éxito su aterrizaje controlado aproximadamente ocho minutos y medio después del despegue. La plataforma autónoma "A Shortfall of Gravitas", ubicada en aguas del Atlántico, recibió el cohete reutilizable, sumando así un nuevo hito para la constelación de telecomunicaciones de la firma estadounidense.