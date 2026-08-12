Titsa refuerza el transporte público a Candelaria con 20.000 plazas adicionales para las fiestas de la patrona

Titsa reforzará con 20.000 plazas adicionales el transporte público hacia Candelaria los días 14 y 15 de agosto con motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, patrona de Canarias, en unas jornadas en las que se espera la llegada de más de 100.000 peregrinos al municipio. El dispositivo especial de la empresa pública del Cabildo de Tenerife se apoyará en el refuerzo de las líneas 120 y 122 y en la puesta en marcha de las lanzaderas 522, desde La Laguna, y 529, desde Izaña.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, subrayó que el objetivo es impulsar el uso de la guagua frente al vehículo privado durante unos días de elevada afluencia y recordó que el año pasado el transporte público ganó un 11% de usuarios durante la celebración, al superar los 27.600 viajeros entre el 14 y el 15 de agosto. Este año, Titsa ampliará la capacidad y las conexiones para facilitar los desplazamientos hasta la Villa Mariana.

El servicio de Titsa en Candelaria se prestará desde la avenida de los Menceyes, junto a la antigua estación, desde las 14.00 horas del viernes hasta las 17.00 del sábado. En ese intervalo quedarán anuladas las paradas comprendidas entre la calle Bélgica y la plaza de Teror. La línea 122 reforzará sus frecuencias según la demanda, mientras que la 120 incorporará viajes adicionales desde Santa Cruz a partir de las 17.25 horas y desde Güímar desde las 18.45. La lanzadera 522 unirá La Laguna y Candelaria entre las 18.30 del viernes y las 21.30 del sábado, y la 529 conectará Izaña con Candelaria en horarios especiales.

El transporte municipal se refuerza

A este dispositivo se suma el refuerzo del Transporte Urbano de Candelaria. El viernes, las líneas 1 y 2, la Circular de Costa y las líneas 3, 4 y 5 mantendrán su horario habitual, con servicios extraordinarios entre la antigua terminal y la plaza de Teror desde las 18.00 hasta la 1.00. El sábado, las líneas 1 y 2 y la Circular de Costa mantendrán también sus horarios de mañana y tarde, mientras que la línea 6 circulará hasta las 14.00 y contará con dos vehículos de refuerzo. Los servicios extraordinarios entre la antigua terminal y la plaza de Teror funcionarán de 9.00 a 15.00 horas.

El Ayuntamiento activará además el Plan de Autoprotección desde las 15.00 horas del 14 de agosto hasta las 15.00 horas del día 15, con unos 600 efectivos movilizados para velar por la seguridad durante los principales actos. Entre las medidas previstas figura el cierre de la TF-28 entre El Chorrillo y Las Caletillas desde las 18.00 horas del viernes hasta el paso de la Marcha Atlética, previsto en torno a las 9.30 del sábado. También permanecerá cerrado en ambos sentidos el acceso a Las Caletillas desde la TF-1.

Aparcamiento gratis en los intercambiadores

Titsa ofrecerá, además, aparcamiento gratuito en los intercambiadores de Santa Cruz y La Laguna desde las 18.00 horas del viernes hasta las 23.00 del sábado para quienes acrediten un viaje en las líneas 120, 122 o 522, una medida con la que se busca reducir la presión del tráfico y facilitar la llegada de miles de peregrinos a Candelaria. Desde el Sur, las líneas 111 y 711 mantendrán la conexión con Santa Cruz, y rutas metropolitanas servirán de enlace a quienes inicien la peregrinación.