Tenerife tendrá su propio ‘Houston’: la Isla pone en marcha un centro para comunicarse con los satélites

Tenerife quiere tener su propio ‘Houston’ espacial. No habrá cohetes despegando hacia la Luna ni astronautas esperando instrucciones, pero sí una infraestructura desde la que la Isla podrá establecer una conexión permanente entre la Tierra y el espacio.

El Cabildo, a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), y CanarySat, empresa del grupo tecnológico español ARQUIMEA, impulsan la construcción de un telepuerto de comunicaciones satelitales y centro de control y seguimiento de satélites que aspira a convertir Tenerife en un punto estratégico para las telecomunicaciones espaciales.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 18,2 millones de euros, de los que aproximadamente 12 millones serán aportados por la Unión Europea. Los cerca de seis millones restantes serán asumidos a partes iguales por CanarySat y el ITER, con una contribución próxima a tres millones por cada entidad. La actuación tiene un plazo de ejecución de 36 meses, hasta noviembre de 2028, y ha sido seleccionada dentro del programa europeo Connecting Europe Facility-Digital.

La referencia a Houston no es casual. Allí se encuentra el histórico Johnson Space Center de la NASA, convertido durante décadas en uno de los grandes centros mundiales de control de las misiones espaciales tripuladas. De allí procede la famosa frase «Houston, tenemos un problema», popularizada por la misión Apolo 13. El proyecto tinerfeño juega en otra escala y con otro propósito, pero comparte una idea fundamental: disponer de una infraestructura en tierra capaz de mantener el enlace con lo que ocurre en el espacio.

Captar información de los satélites

El objetivo es poner en marcha un puerto de telecomunicaciones satelitales, conocido habitualmente como telepuerto. Se trata de una estación terrestre equipada con grandes antenas parabólicas que funciona como un puente entre las redes de comunicación de la Tierra y los satélites. Su misión será recibir señales digitales procedentes de las redes terrestres, enviarlas al espacio y, en sentido contrario, captar la información que llega desde los satélites para distribuirla por las redes locales.

Pero el telepuerto tinerfeño irá mucho más allá de ser un conjunto de grandes antenas. El proyecto contempla una auténtica plataforma tecnológica, capaz de controlar y realizar el seguimiento de satélites, transmitir y recibir información, descargar, procesar y almacenar datos espaciales y prestar servicios de telemetría, seguimiento, control y alojamiento de antenas. También permitirá gestionar desde Tenerife redes y misiones satelitales y atender a operadores de telecomunicaciones, observación de la Tierra y otras actividades aeroespaciales.

La infraestructura incorporará además el Centro de Operaciones de Satélites (SOC) y el Centro de Operaciones de Red (NOC). Estará preparada para trabajar con satélites de órbita baja, media y geoestacionaria —LEO, MEO y GEO—, tanto de CanarySat como de terceros. Esta última característica es especialmente relevante: será una instalación abierta y multioperador, capaz de prestar servicios a diferentes compañías, misiones y constelaciones. El objetivo es ampliar el mercado potencial y atraer actividad tecnológica internacional a Tenerife.

El corazón de la instalación serán sus grandes antenas parabólicas, diseñadas para garantizar la potencia y precisión necesarias para establecer comunicaciones a grandes distancias. Pero alrededor de ellas habrá una infraestructura mucho más compleja, preparada para convertir las señales que viajan entre la Tierra y el espacio en información útil para empresas, instituciones y usuarios.

Las posibilidades son numerosas. Un telepuerto puede facilitar las comunicaciones con territorios aislados y mantener enlaces con barcos, aviones y redes de observación de la Tierra. En el caso de Tenerife, la infraestructura estará especialmente orientada a los servicios relacionados con el sector espacial, desde el seguimiento y control de satélites hasta la recepción, procesamiento y distribución de los datos que generan sus instrumentos.

Ubicado en el ITER

La ubicación de la instalación constituye una de sus principales ventajas. El telepuerto se instalará en el ITER, donde se integrará con el centro de datos D-ALiX, el supercomputador Teide y las futuras capacidades de computación avanzada, además de las redes terrestres y los cables submarinos gestionados por Canalink. La combinación permitirá recibir, procesar, almacenar y distribuir información espacial desde un mismo ecosistema tecnológico.

La infraestructura se convierte así en una pieza de la estrategia con la que el Cabildo quiere transformar Tenerife en un nodo tecnológico del Atlántico. La posición geográfica de la Isla, entre Europa, África y América, se suma a la existencia de capacidades científicas y tecnológicas ya instaladas para intentar atraer nuevas empresas, inversión y proyectos vinculados al espacio y las telecomunicaciones.

El telepuerto es, de hecho, una de las infraestructuras centrales de Tenerife Space Horizon, la estrategia aeroespacial promovida por el Cabildo. Ejercerá como puerta de enlace entre los satélites y la Tierra y complementará la Constelación Islas Canarias, los programas de observación terrestre, el desarrollo de instrumentos espaciales y las actuaciones de formación, investigación y apoyo empresarial.

El proyecto pretende que Tenerife deje de ser únicamente un territorio consumidor de tecnología espacial para convertirse también en operador de infraestructuras y proveedor de servicios. «No queremos ser solo usuarios de tecnología espacial: queremos operar infraestructuras, prestar servicios internacionales y crear desde Tenerife empleo, conocimiento y nuevas empresas», señala el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo, Juan José Martínez.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, sitúa la iniciativa dentro de una estrategia de diversificación económica. La inversión europea supone además un respaldo al proyecto y a la capacidad de Tenerife para competir por grandes fondos comunitarios. El objetivo declarado es atraer inversión, generar empleo cualificado y conseguir que una parte importante del valor económico y tecnológico generado permanezca en la Isla.

La gestión y explotación de la infraestructura se articulará mediante la sociedad CanarySat Teleport, en la que está prevista una participación del 45% del ITER. Esta presencia permitirá que Tenerife no se limite a participar en la construcción, sino también en la gestión, explotación y crecimiento futuro del telepuerto. El ITER aportará infraestructuras, capacidades públicas y conocimiento tecnológico, mientras CanarySat y ARQUIMEA incorporarán experiencia especializada, acceso al mercado espacial y capacidad para atraer operadores y clientes internacionales.

El modelo responde a una fórmula de colaboración público-privada con la que el Cabildo pretende desarrollar sectores estratégicos. La intervención pública no se limita a financiar actuaciones, sino que participa en proyectos empresariales orientados a movilizar inversión privada, incorporar conocimiento especializado y crear empleo cualificado.

Inversión tecnológica y empleo cualificado

El impacto que persigue el proyecto va, por tanto, mucho más allá de las comunicaciones por satélite. La estrategia contempla diversificar la economía insular, atraer inversión tecnológica, crear empleo de alta cualificación en ingeniería, telecomunicaciones, datos y ciberseguridad y consolidar al ITER como polo tecnológico del Atlántico. También busca posicionar Tenerife como nodo entre Europa, África y América y reforzar las capacidades europeas en comunicaciones satelitales seguras, resilientes y soberanas.

La Isla se ha convertido en una auténtica lanzadera de innovación y tecnología, hasta el punto de que 41 empresas permanecen en lista de espera para instalarse en las infraestructuras que gestiona el Cabildo a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT). La demanda ha desbordado la capacidad disponible y ha obligado a la corporación insular a salir en busca de nuevos espacios para seguir alimentando uno de los motores económicos con mayor proyección de futuro.

La tecnored que ha ido creciendo en Tenerife ya no se mide únicamente por el número de empresas instaladas. También por el impacto económico que genera. Solo el entramado formado por el Parque Científico, el ITER y las iniciativas asociadas mueve más de 300 millones de euros al año, mientras que el conjunto del sector tecnológico insular genera alrededor de 15.000 empleos directos e indirectos, cifras que sitúan a la innovación entre las principales palancas de diversificación económica de la Isla.

La infraestructura permitirá además que desde Tenerife se puedan operar satélites, recibir y procesar información espacial y prestar servicios a operadores internacionales. Es una diferencia importante respecto a otras iniciativas vinculadas a la observación del cielo: aquí la Isla no solo mira hacia arriba, sino que pretende convertirse en parte activa de la cadena tecnológica que conecta los satélites con la Tierra.

El ‘Houston’ tinerfeño todavía está en construcción, pero el proyecto ya tiene financiación europea, presupuesto, socios y un calendario definido. Si se cumplen los plazos previstos, en 2028 Tenerife dispondrá de una nueva infraestructura desde la que podrá mantener comunicaciones con satélites de diferentes órbitas y prestar servicios a empresas y misiones espaciales.

La idea es ambiciosa: aprovechar la posición atlántica de Tenerife y las capacidades tecnológicas acumuladas durante años para convertirlas en una ventaja económica y estratégica. Las grandes antenas del telepuerto actuarán como una puerta de entrada y salida de información entre la Isla y el espacio.