Tenerife se prepara para otro día de calor: hasta 34 grados y viento fuerte este jueves

El tiempo volverá a estar marcado por el calor y el viento este jueves, 13 de agosto, en Tenerife. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ascenso de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas altas, mientras que los cielos permanecerán nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el resto de la isla.

En Tenerife, las temperaturas alcanzarán los 30-32 grados en medianías orientadas al este, sur y oeste, así como en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana. Además, no se descarta que localmente se alcancen los 34 grados en medianías orientadas al sur.

El ascenso térmico será entre ligero y moderado en medianías y zonas altas, mientras que en las costas las temperaturas experimentarán pocos cambios.

Nubes en el norte y cielos despejados en el resto

La jornada comenzará con cielos nubosos en el norte de Tenerife por debajo de los 700-800 metros. Durante las horas centrales se abrirán algunos claros.

En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, por lo que el contraste entre el norte y las zonas orientadas al sur volverá a ser notable.

Viento fuerte en varios puntos de Tenerife

El viento soplará de componente nordeste, con carácter moderado y intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de Tenerife, además de en la vertiente sur del área metropolitana.

La Aemet no descarta rachas puntualmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día. En las costas del suroeste se esperan brisas.

El calor también aumenta en otras islas

El ascenso de las temperaturas será especialmente destacado en Gran Canaria, donde se alcanzarán entre 34 y 36 grados en medianías de las vertientes oeste, sur y sureste y en la cuenca de Tejeda, con posibilidad de superar localmente los 37 grados.

En Fuerteventura se podrán alcanzar los 32 grados en el interior sur y las costas del sureste, sin descartar los 34 grados de forma local. En Lanzarote, las máximas llegarán a los 31 grados en Arrecife.

En La Gomera, las temperaturas alcanzarán los 30-32 grados en medianías y cumbres orientadas al sur, con posibilidad de llegar a 34 grados localmente. La Palma alcanzará los 30 grados en medianías y cumbres orientadas al oeste.

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En El Hierro, las máximas llegarán a los 30-32 grados en medianías y cumbres del sur.