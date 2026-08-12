Tenerife, en prealerta por el eclipse: las autoridades piden evitar desplazamientos a las cumbres

Tenerife afronta este miércoles una jornada marcada por el eclipse solar y por el aumento previsto de desplazamientos hacia zonas de medianías y cumbres. Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado desde las 13:00 horas la situación de prealerta del PLATECA en todo el Archipiélago.

La medida pretende reforzar la coordinación de los servicios de emergencia ante la elevada movilidad prevista durante la tarde y prevenir posibles incidentes relacionados con las concentraciones de personas en espacios naturales.

En el caso de Tenerife, la preocupación se centra especialmente en los desplazamientos hacia las zonas altas de la isla, donde se espera una importante afluencia de personas para observar el fenómeno astronómico.

El Gobierno de Canarias recomienda por ello disfrutar del eclipse desde lugares próximos y seguros y evitar desplazamientos innecesarios a las cumbres.

Riesgo de colapso en las carreteras de Tenerife

Uno de los principales riesgos asociados al eclipse es el aumento de la circulación en carreteras estrechas, de acceso único o con capacidad limitada.

La concentración de vehículos podría dificultar el paso de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia, además de complicar una eventual evacuación.

Emergencias advierte también de que la salida simultánea de miles de personas una vez finalice el eclipse puede provocar una desconcentración mucho más lenta de lo habitual y generar acumulaciones en carreteras, estaciones de guaguas y otros puntos de transporte.

Por este motivo, las autoridades recomiendan utilizar el transporte público siempre que sea posible, seguir las indicaciones de los agentes y respetar las restricciones establecidas por el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos.

El riesgo de incendio también preocupa

La gran concentración de personas en zonas de medianías y cumbres supone además un riesgo añadido de incendio forestal.

Entre los posibles focos de ignición, Emergencias señala elementos calientes de los vehículos, como los catalizadores, que pueden entrar en contacto con vegetación seca, además de colillas y otras conductas negligentes.

En función de la evolución de la situación, podría ser necesario aplicar medidas contempladas en el INFOCA, el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias.

También hay riesgo de golpes de calor y deshidratación

La espera prolongada al aire libre durante las horas de mayor insolación puede incrementar los casos de deshidratación, síncopes y golpes de calor.

Por ello, se recomienda acudir a lugares seguros, mantenerse hidratado y evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente durante la espera previa al eclipse.

Las autoridades también advierten de otros riesgos asociados a la jornada estival, como la disminución de la luz durante el fenómeno, el consumo de alcohol o la posible finalización de los servicios ordinarios de socorrismo, factores que pueden incrementar el riesgo de ahogamiento.

Emergencias pide extremar la precaución en miradores y espacios naturales

La llegada de numerosos espectadores puede provocar también la masificación de miradores, plazas, paseos y otros espacios públicos.

Estas concentraciones pueden generar caídas, empujones, conflictos por el espacio o dificultades para controlar los accesos y los aforos.

En Tenerife, donde algunos de los principales puntos de observación se encuentran en espacios naturales y zonas de montaña, las autoridades piden especial precaución y recuerdan la importancia de no estacionar en lugares que puedan bloquear las vías de emergencia.

Cuidado con las gafas para ver el eclipse

La Dirección General de Salud Pública recuerda además que las gafas de sol convencionales no sirven para mirar directamente al Sol, aunque sean muy oscuras.

Tampoco deben utilizarse radiografías, CD o DVD, cristales ahumados, filtros caseros, gafas 3D de cine ni ningún otro sistema que no esté específicamente certificado para la observación solar.

Antes de utilizar unas gafas para el eclipse es necesario comprobar que cuentan con el marcado CE y que hacen referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015 o ISO 12312-2:2015, que establece los requisitos para los productos destinados a la observación directa del Sol.

También deben aparecer claramente identificados los datos del fabricante o importador.

Un dispositivo coordinado entre todas las administraciones

La activación del PLATECA permitirá reforzar la coordinación entre el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, la Delegación del Gobierno y las entidades organizadoras.

El dispositivo contará con la participación del CECOES 112, el Servicio de Urgencias Canario, el Servicio Canario de la Salud, la Policía Canaria y los departamentos relacionados con carreteras, transportes, turismo, medio ambiente y espacios naturales protegidos.

El Cabildo de Tenerife coordinará su dispositivo insular y asumirá las funciones relacionadas con la red viaria, la prevención y extinción de incendios forestales, la gestión de espacios naturales y el apoyo logístico.

Además, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) aportará asesoramiento científico especializado sobre el eclipse.

El objetivo es que la jornada pueda desarrollarse con normalidad, pero con un mensaje claro por parte de Emergencias: evitar desplazamientos innecesarios, priorizar el transporte público y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.