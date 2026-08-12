Tenerife y Gran Canaria, en alerta por riesgo de incendios forestales desde este jueves
El Hierro, La Palma y La Gomera permanecerán en prealerta
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, activará, a partir de las 11:00 horas de este jueves, la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria. Una decisión tomada teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
En concreto, la alerta afectará a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife, y en Gran Canaria, a la zona de cumbres y las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud, y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud.
En el caso de El Hierro, La Palma y La Gomera, continuarán en situación de prealerta.
Previsión
La previsión del tiempo indica que se espera un episodio de altas temperaturas que afectará especialmente a las cumbres y medianías de las islas centrales del archipiélago, con especial intensidad en aquellas vertientes orientadas al oeste, sur y este.
En Tenerife se superarán de manera generalizada los 30ºC en todas las cumbres y medianías del oeste y sur de la isla, pudiendo alcanzarse, de manera más local, los 34ºC, con vientos de intensidad moderada y dirección variable en las zonas altas, aunque con predominio de la componente nordeste a sureste en medianías.
En Gran Canaria, por su parte, las temperaturas superarán de manera generalizada los 34ºC en las cumbres y el interior de la mitad suroeste, pudiendo alcanzarse localmente los 37ºC. Vientos moderados a fuertes de componente nordeste a sureste en la mitad oriental de la isla, y noroeste a suroeste en la mitad occidental.
Valores de humedad relativa muy por debajo del 30% en todos los sectores de cumbres y medianías altas de estas dos islas, con valores de riesgo de incendio forestal muy alto, según el índice IPIF elaborado por AEMET.
Recomendaciones
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:
Preventivos
- No tirar colillas encendidas ni fósforos, ni caminando ni por la ventana del coche.
- No lanzar cohetes, petardos, fuegos artificiales u otros artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas ni, sobre todo, en urbanizaciones rodeadas por bosque.
- No dejar nunca basura ni desperdicios en el bosque. Utilizar los servicios de recogida y los contenedores adecuados.
- Eliminar las ramas que toquen la fachada de su casa.
- Tener preparadas herramientas básicas contraincendios (mangueras, hachas) y alguna reserva de agua.
Si nos sorprende el fuego
- Mantener la calma y no propagar rumores infundidos.
- Si hay que desalojar, bajar los interruptores de la luz y del gas, coger lo imprescindible (documentación, dinero y medicamentos) e ir donde le indiquen los servicios de seguridad.
- Si el fuego rodea la casa, refugiarse dentro, cierre puertas y ventanas y tape cualquier agujero.
- Llenar de agua bañera y fregaderos, rociar de agua las puertas y las ventanas y colocar toallas mojadas bajo las puertas.
- Apagar todos los suministros y protegerse con ropa de algodón. Si hay mucho humo, dejar las luces encendidas y respirar a ras de tierra.
- Dirigirse al punto de reunión establecido por las autoridades, donde se separarán personas de animales si fuera preciso.
- Tratar de utilizar un solo vehículo para evacuar a toda la familia, incluyendo a los animales.
- Salir con suficiente tiempo para escalonar la evacuación.
- Seguir las rutas de evacuación recomendadas, evitando los atajos.
- En campo abierto, alejarse en dirección opuesta al viento y, si puede, entrar en zona ya quemada.
- Mojar un pañuelo y taparse la cara para evitar el humo. No refugiarse en pozos ni en cuevas. Cerca del mar, acercarse al agua y, si es necesario, entrar dentro.
- Si está en el coche, hacer una pausa en un lugar protegido, cerrar las puertas y las ventanas, y detener la ventilación del coche.
- Encender los faros para que le puedan encontrar en medio del humo.
- Si encuentra un animal silvestre herido por un incendio, envolverlo en una manta, una toalla o una pieza grande de vestir, meterlo en una caja (si cabe) o en el coche y dirigirse al centro de recuperación de fauna silvestre más cercano. Si ve que no puedes hacerlo por sí mismo, llamar a los servicios de asistencia o ponerse en contacto con el centro de recuperación de fauna silvestre más cercano.
Si tiene animales en casa
- Revisar previamente que su animal está identificado y que las vacunaciones y desparasitaciones están al día para poder protegerlo y facilitar su alojamiento en instalaciones provisionales con otros animales y / o personas, así como su rápida recuperación en caso de pérdida.
- Tener preparada una mochila de emergencia con trasportín plegable, documentación del animal (cartilla o pasaporte, licencia de animales potencialmente peligrosos e historial de tratamientos), recipientes con agua y comida para dos o tres días, collar (si es posible reflectante con placa con su nombre, persona de contacto y teléfono), correa, bozal, bolsa para heces y botiquín si el animal necesita tratamiento.
- Valorar previamente con qué familiar o amigo en otras áreas que pueda hacerse cargo del animal.
- Asegurarse de que sus datos de contacto están correctamente actualizados en el Registro Canario de Identificación Animal, principalmente teléfonos fijo y móvil. Es muy importante a efectos de localizar el propietario del animal en caso de pérdida u otras incidencias que se puedan producir.
- En caso de evacuación, coger la mochila de emergencia.
- Dejar constancia en la puerta de casa que ha sido evacuado con animal.
- Dirigirse con los animales a los puntos de filiación en los albergues, refugios o zonas habilitadas, siguiendo las instrucciones de las autoridades.
- Tratar de utilizar un solo vehículo para evacuar a toda la familia, incluyendo a los animales.
- Salir con suficiente tiempo para escalonar la evacuación.
- Seguir las rutas de evacuación recomendadas, evitando los atajos.
- Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
- Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
- Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
- Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
- La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas
- Las icónicas piscinas naturales de El Caletón en Garachico: cómo morir de éxito
- La vuelta al cole en Canarias ya tiene fecha: así será el calendario escolar 2026/2027
- Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto