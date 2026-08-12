Tenerife y Gran Canaria, en alerta por riesgo de incendios forestales desde este jueves

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, activará, a partir de las 11:00 horas de este jueves, la alerta por riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria. Una decisión tomada teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

En concreto, la alerta afectará a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste de Tenerife, y en Gran Canaria, a la zona de cumbres y las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud, y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud.

En el caso de El Hierro, La Palma y La Gomera, continuarán en situación de prealerta.

Previsión

La previsión del tiempo indica que se espera un episodio de altas temperaturas que afectará especialmente a las cumbres y medianías de las islas centrales del archipiélago, con especial intensidad en aquellas vertientes orientadas al oeste, sur y este.

En Tenerife se superarán de manera generalizada los 30ºC en todas las cumbres y medianías del oeste y sur de la isla, pudiendo alcanzarse, de manera más local, los 34ºC, con vientos de intensidad moderada y dirección variable en las zonas altas, aunque con predominio de la componente nordeste a sureste en medianías.

En Gran Canaria, por su parte, las temperaturas superarán de manera generalizada los 34ºC en las cumbres y el interior de la mitad suroeste, pudiendo alcanzarse localmente los 37ºC. Vientos moderados a fuertes de componente nordeste a sureste en la mitad oriental de la isla, y noroeste a suroeste en la mitad occidental.

Valores de humedad relativa muy por debajo del 30% en todos los sectores de cumbres y medianías altas de estas dos islas, con valores de riesgo de incendio forestal muy alto, según el índice IPIF elaborado por AEMET.

Recomendaciones

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:

Preventivos

No tirar colillas encendidas ni fósforos, ni caminando ni por la ventana del coche.

encendidas ni fósforos, ni caminando ni por la ventana del coche. No lanzar cohetes, petardos, fuegos artificiales u otros artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas ni, sobre todo, en urbanizaciones rodeadas por bosque.

No dejar nunca basura ni desperdicios en el bosque. Utilizar los servicios de recogida y los contenedores adecuados.

Eliminar las ramas que toquen la fachada de su casa.

Tener preparadas herramientas básicas contraincendios (mangueras, hachas) y alguna reserva de agua.

Si nos sorprende el fuego

Mantener la calma y no propagar rumores infundidos.

y no propagar rumores infundidos. Si hay que desalojar, bajar los interruptores de la luz y del gas, coger lo imprescindible (documentación, dinero y medicamentos) e ir donde le indiquen los servicios de seguridad.

Si el fuego rodea la casa, refugiarse dentro, cierre puertas y ventanas y tape cualquier agujero.

Llenar de agua bañera y fregaderos , rociar de agua las puertas y las ventanas y colocar toallas mojadas bajo las puertas.

, rociar de agua las puertas y las ventanas y colocar toallas mojadas bajo las puertas. Apagar todos los suministros y protegerse con ropa de algodón. Si hay mucho humo, dejar las luces encendidas y respirar a ras de tierra.

Dirigirse al punto de reunión establecido por las autoridades, donde se separarán personas de animales si fuera preciso.

Tratar de utilizar un solo vehículo para evacuar a toda la familia, incluyendo a los animales.

Salir con suficiente tiempo para escalonar la evacuación.

Seguir las rutas de evacuación recomendadas, evitando los atajos.

recomendadas, evitando los atajos. En campo abierto, alejarse en dirección opuesta al viento y, si puede, entrar en zona ya quemada.

Mojar un pañuelo y taparse la cara para evitar el humo. No refugiarse en pozos ni en cuevas. Cerca del mar, acercarse al agua y, si es necesario, entrar dentro.

Si está en el coche, hacer una pausa en un lugar protegido, cerrar las puertas y las ventanas, y detener la ventilación del coche.

Encender los faros para que le puedan encontrar en medio del humo.

Si encuentra un animal silvestre herido por un incendio, envolverlo en una manta, una toalla o una pieza grande de vestir, meterlo en una caja (si cabe) o en el coche y dirigirse al centro de recuperación de fauna silvestre más cercano. Si ve que no puedes hacerlo por sí mismo, llamar a los servicios de asistencia o ponerse en contacto con el centro de recuperación de fauna silvestre más cercano.

Un agente de las Brigadas Forestales (Brifor) del Cabildo de Tenerife ante un conato de incendio en las medianías de la Isla. / E. D.

Si tiene animales en casa