Tenerife amanece con nubes al norte, rachas muy fuertes de viento y hasta 30 ºC este miércoles

Tenerife afronta este miércoles, 12 de agosto, una jornada de contrastes meteorológicos, con nubes en el norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto de la isla. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta además a temperaturas de hasta 30 grados en puntos de la vertiente sur y viento del nordeste que ganará intensidad durante la segunda mitad del día.

A primeras horas, los cielos estarán nubosos en el norte de Tenerife, especialmente por debajo de los 1.000-1.200 metros. Aemet no descarta alguna llovizna dispersa en medianías, aunque la probabilidad es baja. La nubosidad tenderá a perder consistencia y dará paso a algunos claros durante las horas centrales.

En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Hasta 30 ºC en el sur de Tenerife

Las temperaturas tendrán pocos cambios, aunque las máximas podrán subir ligeramente en las medianías. En las zonas orientadas al sur se podrán alcanzar localmente los 30 ºC, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se esperan valores de entre 24 y 30 ºC.

El viento será uno de los protagonistas del día. Soplará del nordeste, moderado y con intervalos de fuerte, especialmente en los extremos sureste y oeste de Tenerife y en la vertiente sur del área metropolitana.

Durante la segunda mitad de la jornada no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte en estas zonas. En las costas del suroeste soplarán brisas.

Los termómetros suben en Tenerife / E.D.

El tiempo en el resto de Canarias

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso por debajo de los 800-900 metros, con posibilidad de lloviznas dispersas en medianías a primeras horas. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados y se alcanzarán entre 30 y 32 ºC en medianías de las vertientes oeste, sur y este y en la cuenca de Tejeda. El viento será fuerte en los extremos sureste y oeste, con rachas localmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

La Palma tendrá nubosidad en el norte y este, con posibilidad de lloviznas débiles de madrugada y amplios claros por la tarde. La Gomera presentará un panorama similar, con nubes en el norte y cielos más despejados en el resto.

En El Hierro habrá intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto, mientras que Lanzarote tendrá nubosidad en el norte durante las primeras horas que tenderá a desaparecer durante el día. En el sureste de la isla se podrían alcanzar los 30 ºC.

En Fuerteventura, los intervalos nubosos de los litorales este y oeste también tenderán a desaparecer, mientras que las temperaturas podrán llegar a los 32 ºC en zonas del interior sur y costas del sureste.

Viento y estado de la mar

El viento del nordeste será moderado en el conjunto del archipiélago, con intervalos de fuerte y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente durante la segunda mitad del día.

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En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, que podrá arreciar a fuerza 6. La marejada aumentará a fuerte marejada y habrá mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.