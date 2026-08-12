Suspendida la peregrinación a Candelaria por senderos y montes: Tenerife se blinda ante el riesgo de incendios

El Cabildo de Tenerife ha decidido suspender de forma preventiva el tránsito de peregrinos por senderos y pistas forestales con motivo de la peregrinación a Candelaria por la festividad de la Virgen, debido al riesgo de incendios forestales y a la elevada afluencia de personas que se concentra tradicionalmente en estas rutas.

La restricción comenzará a aplicarse este jueves, 13 de agosto, a las 18:00 horas y permanecerá vigente hasta que finalice la alerta por riesgo de incendios forestales decretada por el Gobierno de Canarias.

La decisión ha sido adoptada por el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo y tiene carácter preventivo. El objetivo es evitar grandes concentraciones de personas en espacios forestales y garantizar la seguridad de los peregrinos ante las condiciones actuales.

Diez vías forestales quedan afectadas

La suspensión afecta a diez vías forestales, cinco correspondientes a los caminos de ascenso desde la ladera norte de la isla y otras cinco a los descensos por la ladera sur.

El Cabildo ha tenido en cuenta tanto la evolución de las condiciones meteorológicas como la importante afluencia que estos caminos registran durante los días previos a la celebración de la festividad de la Virgen de Candelaria.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que se trata de una medida preventiva destinada principalmente a proteger la seguridad de las personas.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que las condiciones actuales aconsejan evitar una concentración elevada de personas en determinados espacios forestales.

El Cabildo recomienda una ruta alternativa

Ante la suspensión de los senderos y pistas forestales, la corporación insular recomienda a los peregrinos utilizar el tradicional Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado, en El Rosario.

La recomendación pretende facilitar los desplazamientos hacia Candelaria y evitar que los peregrinos intenten acceder a las rutas forestales que permanecerán restringidas.

La medida estará activa mientras continúe la alerta

El cierre se mantendrá hasta la finalización de la alerta por riesgo de incendios forestales, por lo que su duración dependerá de la evolución de la situación y de las decisiones que adopten las autoridades.

El Cabildo recuerda que la normativa permite a la Administración gestora prohibir temporalmente el acceso o tránsito por pistas, sendas y zonas forestales cuando concurran circunstancias que puedan comprometer la seguridad, entre ellas el riesgo de incendio forestal o la activación de planes de emergencia.

La medida se produce además en unas jornadas en las que se espera una importante concentración de personas en los caminos tradicionales de peregrinación hacia Candelaria.