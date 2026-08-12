Nueva ruta entre Santiago de Compostela y Tenerife Norte: Wizz Air abre su base gallega en diciembre con vuelos a la isla

La aerolínea de bajo coste húngara Wizz Air ha anunciado este miércoles que adelanta la apertura de su base en el aeropuerto de Santiago de Compostela desde febrero de 2027 al 17 de diciembre de este año, desde donde habrá una nueva conexión con Tenerife Norte. Además, anuncia nuevas rutas desde Madrid, Barcelona y Valencia a Rumanía y Moldavia.

En un comunicado publicado este miércoles, Wizz Air avanza el adelanto de la apertura de su base gallega al 17 de diciembre, con 2 rutas internacionales y 5 nacionales, todas ellas operadas con Airbus A320 y A321neo, un año después de que Ryanair abandonara su base alegando la carestía de las tarifas de Aena.

Las nuevas rutas anunciadas, que estarán operativas todo el año, enlazarán Barcelona con Brasov (Rumanía), desde el próximo 18 de diciembre (dos frecuencias semanales); Madrid con esa misma ciudad rumana, desde el 20 de diciembre (también dos frecuencias), y Valencia con la capital de Moldavia, Chisinau, con tres frecuencias por semana.

Nuevas rutas desde el aeropuerto gallego

Desde el aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro, en el que tendrá un avión basado de forma permanente, ofrecerá enlaces con Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura, Málaga y Zaragoza e incorporará dos nuevas conexiones internacionales, con Roma Fiumicino y Varsovia Modlin.

La base de Santiago de Compostela se añade a las de Valencia y Madrid, que anunció la compañía en julio.

Cierres de Ryanair

La aerolínea de bajo coste Ryanair cerró su base en Santiago de Compostela en la temporada de invierno 2025-2026, momento en el que también suspendió sus vuelos a Tenerife Norte y a Vigo, con un recorte de un millón de plazas. No obstante, sigue operando algunos vuelos a la capital gallega.

Antes, en el verano de 2025, había anunciado los cierres de operaciones con Valladolid y Jerez, lo que supuso, según sus cifras, una reducción de 800.000 plazas.

Para esta temporada de verano 2026, sumó el cierre de operaciones en Asturias y una rebaja adicional de plazas de 1,2 millones.

Ryanair es muy crítica con la política tarifaria de Aena, especialmente con los aeropuertos regionales, en los que exige una reducción sustancial de las tarifas que paga por uso, más allá de las reducciones que ya aplica el gestor de los aeropuertos español en estos centros secundarios.