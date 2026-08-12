¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno

Este miércoles, 12 de agosto de 2026, Tenerife se prepara para presenciar uno de los acontecimientos astronómicos del año. Aunque en puntos de la península el evento se contemplará como eclipse total, en Santa Cruz de Tenerife y el resto de la isla se observará de forma parcial, ofreciendo un gran espectáculo visual durante el atardecer.

Según los datos oficiales del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el sol comenzará a verse progresivamente ocultado a última hora de la tarde.

Cronograma del eclipse solar en Santa Cruz de Tenerife

Para no perderse detalle del avance de la Luna sobre el disco solar, estos son los horarios exactos de las distintas fases:

Inicio del eclipse: 18:58 horas . Primer contacto donde la Luna comenzará a morder suavemente el borde del Sol.

. Primer contacto donde la Luna comenzará a morder suavemente el borde del Sol. Punto Máximo: 19:53 horas . Momento cumbre de la jornada en el que el eclipse alcanzará una magnitud de 0,75 , cubriendo tres cuartas partes del disco solar a una altura de 10,6º sobre el horizonte oeste.

. Momento cumbre de la jornada en el que el eclipse alcanzará una , cubriendo tres cuartas partes del disco solar a una altura de 10,6º sobre el horizonte oeste. Fin del eclipse: 20:45 horas. El disco solar recuperará su forma completa justo en el momento final del atardecer.

Recomendaciones clave para la observación

Al tratarse de un eclipse parcial, la luz solar seguirá siendo muy intensa. Las autoridades recuerdan que bajo ninguna circunstancia se debe mirar directamente al Sol a simple vista ni utilizar gafas de sol convencionales, radiografías o cristales ahumados.

Para una observación segura, es imprescindible utilizar gafas homologadas de eclipse o proyectar la imagen del Sol sobre una superficie blanca.