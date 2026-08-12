Guía completa para ver hoy el eclipse en Tenerife: la Luna cubrirá hasta un 75% del disco solar al atardecer

Tenerife se convierte este miércoles, 12 de agosto de 2026, en uno de los centros de atención astronómica más importantes de Canarias. Aunque la franja de totalidad cruzará la península ibérica, la isla tinerfeña disfrutará de un eclipse solar parcial de gran magnitud, en el que la Luna llegará a ocultar hasta tres cuartas partes del disco solar justo antes del anochecer.

El fenómeno ha generado una alta expectación tanto entre residentes como entre visitantes y aficionados a la astronomía, movilizando un importante dispositivo logístico para garantizar la seguridad en los puntos de mayor afluencia de la isla.

Eclipse parcial en Santa Cruz de Tenerife / IGN

Horarios exactos del eclipse en Tenerife

Según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), la secuencia del fenómeno en la isla seguirá los siguientes pasos cronológicos:

18:58 horas (Inicio): La Luna comenzará a ocultar el borde del disco solar en el horizonte oeste.

La Luna comenzará a ocultar el borde del disco solar en el horizonte oeste. 19:53 horas (Punto Máximo): Momento cumbre de la jornada. El eclipse alcanzará una magnitud de 0,75 (un 75% de cobertura), situándose el Sol a unos 10,6º de altura.

Momento cumbre de la jornada. El eclipse alcanzará una (un 75% de cobertura), situándose el Sol a unos 10,6º de altura. 20:45 horas (Fin): Conclusión del evento, coincidiendo prácticamente con el ocaso solar.

Dispositivo de seguridad y recomendaciones de observación

Ante el previsible incremento de desplazamientos hacia las zonas altas de la isla, la Guardia Civil ha desplegado más de 150 agentes en la provincia dentro de un operativo coordinado por tierra y aire para regular el tráfico y velar por el medio ambiente en las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide y los principales miradores.

Las autoridades sanitarias y de emergencias insisten en las siguientes medidas de precaución:

Protección ocular homologada: Queda totalmente prohibido observar el Sol directamente a simple vista, con gafas de sol comunes, radiografías o filtros caseros. Es imprescindible el uso de gafas con filtro ISO 12312-2 o sistemas de proyección indirecta. Estacionamiento responsable: Se ruega no aparcar en arcenes, pistas forestales o vías estrechas para evitar el colapso de las rutas de evacuación y emergencia. Cuidado del entorno: Respetar los senderos delimitados y no dejar residuos en las áreas protegidas de la corona forestal.

Las gafas 'vuelan' de los establecimientos

"No nos quedan, lo siento". Estas son las palabras que más han escuchado los canarios que buscan a contrarreloj unas gafas homologadas para observar con seguridad el eclipse solar. Desde hace semanas, esta herramienta de protección se ha convertido en un bien bastante cotizado en el Archipiélago. Y a menos de 24 horas de que la Luna engulla buena parte del Sol en las Islas, cuya ocultación máxima será del 77% en las Islas, conseguir una unidad para observar el fenómeno con seguridad se ha convertido en una misión casi imposible: Canarias ha colgado el cartel de sold out.

Varias personas hacen uso de gafas homologadas en el Observatorio Astrofisico del Teide. / Arturo Jiménez

Lo cierto es que los establecimientos encargados de su venta y distribución no esperaban una demanda tan elevada. Muchos, ante el temor de quedarse con parte de la mercancía en el almacén una vez pasado el eclipse, optaron por hacer pedidos más ajustados. "Yo sabía que algunas sí iba a vender porque las tenía reservadas, pero no pensé que me quedara sin ninguna", cuenta Marta Parra, encargada del Centro Óptico Arico, en el sur de Tenerife. La mayoría de sus clientes procede de la zona, aunque en los últimos días también ha atendido a personas de otras localidades que llegan en busca de gafas de forma "desesperada".