El Festival Boreal convierte a Los Silos en un referente cultural que aúna música, accesibilidad universal e igualdad real

En un panorama cultural donde los discursos sobre la responsabilidad social suelen quedar confinados al maquillaje publicitario o a inercias de mercado, el Festival Boreal revalida su condición de espacio crítico y transformador. Del 16 al 20 de septiembre, la localidad de Los Silos volverá a albergar una cita que trasciende la mera oferta de entretenimiento. En su decimonovena entrega, el encuentro canario profundiza en la arquitectura operativa que lo ha erigido en la experiencia pionera de la producción de festivales en España. El certamen articula su desarrollo sobre tres ejes transversales de acción real: la accesibilidad universal, la igualdad de género y la sostenibilidad socioambiental.

Esta filosofía, originada en 2008 tras la instalación en el litoral del municipio del esqueleto de un rorcual de quince metros para apelar a la conservación marina, cuenta con el aval de reconocimientos de prestigio nacional e internacional como los del Observatorio de la Cultura en España, los Iberian Festival Awards o los Premios Canarios de la Música.

La accesibilidad universal adquiere en esta edición una dimensión integral mediante un protocolo actualizado que garantiza el derecho pleno a la cultura y al conocimiento. El plan abarca la diversidad física mediante zonas reservadas de visibilidad preferente para personas con movilidad reducida, plazas de aparcamiento específicas, servicio de acompañamiento y el préstamo de ayudas técnicas como sillas de ruedas o andadores. En el plano de la accesibilidad cognitiva, la organización implementa señalética inclusiva basada en pictogramas, cascos de cancelación de ruido, una cuidada iluminación y un riguroso control del volumen para evitar potencias sonoras excesivas. La accesibilidad auditiva queda cubierta a través de bucles magnéticos, conciertos signados, interpretación en lengua de signos para charlas, mesas redondas y entregas de premios, atención especializada a personas sordas y el uso de mochilas sensitivas. Respecto a la accesibilidad visual, se disponen espacios específicos, lectura de contenidos del festival mediante códigos QR y sistemas lumínicos adaptados a la hipersensibilidad. Asimismo, la dimensión de la accesibilidad psicosocial incorpora un espacio dedicado a la visibilización de la salud mental, sensibilización para profesionales del sector y la adopción de un lenguaje claro y sencillo en todas las informaciones.

Punto naranja

Toda esta infraestructura de apoyo universal se canaliza mediante el Punto naranja, un centro neurálgico de información y atención personalizada ubicado en la Plaza de la Luz durante el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, en horario de 10:00 a 22:00 horas. Además, un dispositivo móvil del Punto Naranja recorrerá los actos celebrados en la Sala Pérez Enríquez del miércoles 16 al sábado 20 de septiembre. El certamen pone a disposición del público la dirección de correo electrónico puntonaranja@coordicanarias.com y la plataforma web para la reserva previa de apoyos, dispositivos técnicos o acompañamiento, una estrategia comunicativa respaldada por vídeos informativos en lengua de signos y campañas activas en plataformas digitales.

Punto naranja del festival, en una edición anterior. / E. D.

El compromiso social del Festival Boreal se afianza de manera rotunda en su Plan de Igualdad, concebido para erradicar cualquier tipo de discriminación en la industria creativa. La cita garantiza la paridad estricta y la igualdad de oportunidades tanto en la programación artística como en los puestos de liderazgo y responsabilidad del equipo de producción. Esta política interna asegura la equidad salarial por idénticas funciones y promueve el uso del lenguaje inclusivo en la totalidad de sus canales de difusión. Con el objetivo de garantizar entornos protegidos para la infancia, la juventud y la adultez, se articulan los Espacios de Buen Trato destinados a prevenir las violencias machistas. De forma complementaria, el Punto Violeta, situado frente a la Oficina de Turismo y junto a la Plaza de La Luz, presta asistencia, asesoramiento, protección y acompañamiento directo a las víctimas. La propuesta veta taxativamente cualquier proyecto con letras sexistas, racistas o LGTBIfóbicas, reforzando su visibilidad mediante diálogos, exposiciones y encuentros de trabajo con perspectiva de género. Esta labor continuada cuenta con la alianza de Keychange y el respaldo de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM), entidad que reconoció al evento con el Premio Fest al «Mejor Festival de España en Diversidad e Igualdad de Género».

Plan medioambiental

La preservación del entorno insular constituye el tercer pilar fundamental del proyecto. A través de un minucioso Plan de Sostenibilidad Socioambiental y una estricta ecoauditoría, la organización supervisa y evalúa cada una de las fases del certamen, desde los preparativos logísticos hasta el desmontaje y la etapa posterior a la celebración. La estrategia persigue reducir el impacto ambiental a la mínima expresión mediante el uso de recursos locales de kilómetro cero, la eliminación de plásticos de un solo uso, la gestión eficiente de residuos y una programación adaptada a los ritmos biológicos del territorio que prioriza el formato diurno para proteger la fauna nocturna. Proveedores, artistas y asistentes reciben directrices precisas para asegurar una conducta alineada con la conservación del patrimonio natural de Los Silos.

Esta sólida estructura ideológica se refleja de manera directa en las manifestaciones artísticas que poblarán el casco histórico peatonalizado de la localidad. La decimonovena edición entregará su galardón anual, el Premio Boreal, a la escritora Andrea Abreu por su compromiso con la ruralidad, la cultura periférica y los valores de transformación social. De manera simultánea, la Sala de Exposiciones Pérez Enríquez acogerá la residencia y muestra «Add Fuel Solo Show» del creador portugués Diogo Machado (Add Fuel), deconstruyendo la tradición azulejera desde la estética urbana contemporánea.

Este diálogo estético convivirá con las propuestas sonoras del creador británico Daddy G (cofundador de Massive Attack), la trayectoria del rock colombiano de Aterciopelados, la energía sudafricana de BCUC, el dub de Hempress Sativa junto a Paolo Baldini Dub Files, el trance magrebí de Imarhan, el pop sintético de la chilena Rubio, el canto en quechua de Renata Flores, la fuerza de Throes + The Shine, el rap de El Veneno Crew o la reinterpretación del folclore canario en el proyecto Jable (integrado por Jela y Cristina Mahelo), además de las propuestas de The Neighborhood Kids, Aïta Mon Amour, The Queen of Bass, Pleito, Fuensanta, Josyara, Candeleros, La Terrorista del Sabor y Xerach. Un ecosistema creativo que ratifica al Festival Boreal como el auténtico decano y catalizador de los encuentros culturales multidisciplinares y respetuosos en el archipiélago.