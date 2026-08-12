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El error que comenten muchos conductores tinerfeños al llegar a casa y que puede provocar una avería de hasta 1.500 euros en el vehículo

Los conductores deben dejar de cometer este error que estropea una parte del coche

El coste de la avería puede ascender hasta los 3.000 euros

El coste de la avería puede ascender hasta los 3.000 euros

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Helena Ros

Helena Ros

En verano, millones de conductores se lanzan a las carreteras en dirección a sus destinos vacacionales. Llegan al lugar, aparcan el vehículo y apagan el motor, sin saber que están cometiendo un error que puede provocar una avería. Esta acción tan habitual puede tener graves consecuencias en el turbo.

Apagar el motor al instante es el principal error

El turbocompresor aprovecha la energía de los gases del escape para aumentar la cantidad de aire que entra al motor, permitiendo mejorar el rendimiento del vehículo y reducir el consumo. Para funcionar correctamente, el turbo necesita un flujo continuo de aceite que sirve tanto para lubricar sus componentes como para ayudar a disipar el calor acumulado.

Cuando el conductor apaga el motor inmediatamente, la bomba de aceite deja de funcionar y el turbo deja de recibirlo. Si todavía está muy caliente después de un viaje largo, el aceite puede destruirse y favorecer la aparición de depósitos de carbonilla que aumentan el desgaste.

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El sencillo gesto que ayuda a proteger el turbo

Los expertos recomiendan a los conductores que tras realizar un viaje largo y a alta velocidad, deben dejar el motor al ralentí durante unos 30 segundos o un minuto antes de apagarlo. Ese tiempo permite que el aceite continúe circulando mientras el turbo reduce su temperatura y sus revoluciones.

Realizar una conducción suave y continua durante los últimos kilómetros del trayecto también puede ayudar a evitar la avería del sistema.

Una reparación de este componente puede situarse entre 800 y 1.500 euros en muchos turismos, aunque en otros vehículos puede llegar hasta los 3.000 euros

Alertas que indican una avería en el turbo

Desde RACE explican algunos signos pueden alertar de que el turbocompresor está empezando a fallar:

  • Pérdida de potencia o menor capacidad de aceleración
  • Un silbido extraño procedente de la zona del motor
  • Falta de presión del turbo
  • Problemas en sistemas de geometría variable

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Circular con un turbo averiado puede comprometer el rendimiento del vehículo y poner en riesgo la seguridad vial, por lo que se recomienda acudir a un taller cuanto antes.

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