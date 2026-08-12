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Eclipse en Tenerife: Los Realejos repartirá 500 gafas gratis en la playa de El Socorro

El reparto comenzará a las 18:00 horas en la playa y estará acompañado de información para observar el fenómeno astronómico de forma segura.

Así será el eclipse total solar en España: a qué hora es, mapa y mejores lugares para verlo / Sara Fernández

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La Playa de El Socorro, en Los Realejos, se convertirá este miércoles 12 de agosto en uno de los puntos de Tenerife desde los que seguir el eclipse solar. El Ayuntamiento repartirá 500 gafas homologadas de forma gratuita para que los asistentes puedan observar el fenómeno con seguridad.

El reparto comenzará a partir de las 18:00 horas y se realizará únicamente en la Playa de El Socorro y durante ese horario, tal y como había anunciado previamente el Ayuntamiento.

Junto a las gafas se entregará material informativo con recomendaciones para proteger la vista durante la observación del eclipse.

¿A qué hora se verá el eclipse en Los Realejos?

El eclipse comenzará aproximadamente a las 18:58 horas y se prolongará hasta las 20:45 horas.

El momento de máximo se alcanzará alrededor de las 19:53 horas, cuando está previsto que el fenómeno alcance aproximadamente un 69% de oscurecimiento.

La iniciativa busca que los vecinos y visitantes puedan disfrutar del acontecimiento astronómico de manera conjunta desde la playa.

Estas son las recomendaciones para usar las gafas

El Ayuntamiento recuerda que es importante seguir las indicaciones que acompañarán a las gafas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Ponerse las gafas antes de mirar al Sol y quitárselas después de apartar la vista.
  • Realizar observaciones breves, de unos segundos, y hacer pausas entre ellas.
  • No utilizar las gafas si están rayadas, rotas, perforadas, dobladas o deterioradas.
  • Supervisar el uso correcto de la protección en el caso de los niños y de las personas a cargo.

El Ayuntamiento señala que, si varias personas están compartiendo unas mismas gafas homologadas, deben utilizarlas siguiendo estas pautas de observación breve y pausada.

Eclipse y cine en la Playa de El Socorro

La observación del eclipse se integra en la programación de '¡Una playa de cine!', el ciclo gratuito de proyecciones cinematográficas al aire libre organizado por la Concejalía de Juventud de Los Realejos.

Una vez finalice el eclipse, la jornada continuará con la proyección de la comedia 'Fly Me to the Moon', prevista para las 21:30 horas en la Playa de El Socorro.

El ciclo continuará durante los próximos días con otras tres películas:

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  • Viernes 14 de agosto: 'Salvajes'.
  • Sábado 15 de agosto: 'Bob Marley: One Love'.

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