Eclipse solar en Tenerife: restricciones para acceder al Teide desde las 17:00 horas

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto llevará a miles de personas a buscar lugares desde los que observar el fenómeno en Tenerife. Uno de los puntos que previsiblemente concentrará más visitantes será el Parque Nacional del Teide, aunque quienes tengan previsto subir hasta las cumbres deberán tener en cuenta las restricciones de tráfico que estarán activas desde esta tarde.

El Cabildo de Tenerife ha preparado un dispositivo especial de regulación de los accesos al Parque Nacional del Teide y la corona forestal durante las jornadas del 12 y 13 de agosto, coincidiendo con el eclipse y el máximo de actividad de las Perseidas.

La regulación comenzará a las 17:00 horas y se prolongará hasta las 05:00 horas del día siguiente, tanto este miércoles como el jueves. No se trata de un cierre total de las carreteras, sino de un sistema dinámico para controlar la entrada de vehículos, evitar colapsos y garantizar el acceso de los servicios de emergencia.

Cuatro controles para acceder al Teide

El dispositivo contará con cuatro puntos de control situados en las principales vías de acceso al Parque Nacional:

La Orotava , en la TF-21 .

, en la . La Esperanza , en la TF-24 .

, en la . Chío , en la TF-38 .

, en la . Vilaflor, en la TF-21.

Además, se habilitarán puntos de información en Chío, La Esperanza, La Orotava y Arafo, donde se informará a los conductores sobre las restricciones y se ofrecerán itinerarios alternativos antes de alcanzar los controles.

El objetivo es evitar que la llegada masiva de vehículos provoque atascos y estacionamientos indebidos que puedan dificultar una eventual evacuación del Parque Nacional en caso de incendio o cualquier otra emergencia.

Los coches particulares no podrán subir

Durante el periodo de aplicación de la regulación, los vehículos particulares no podrán acceder al Parque Nacional del Teide ni a las zonas afectadas de la corona forestal.

Sí podrán circular los vehículos destinados al transporte de mercancías, el transporte público regular, las guaguas y el transporte discrecional de viajeros de más de nueve plazas, los vehículos de emergencias y servicios públicos esenciales y el personal autorizado que desarrolla su actividad en el Parque Nacional y la corona forestal.

También estarán autorizadas las personas alojadas en establecimientos situados en el interior del Parque.

Por tanto, quienes tengan previsto subir esta tarde en su propio coche para buscar un punto desde el que observar el eclipse deberán cambiar de plan y utilizar alguna de las alternativas habilitadas.

TITSA habilita guaguas especiales

Como alternativa al vehículo privado, TITSA pondrá en marcha un servicio extraordinario de guaguas desde tres de las principales vías de acceso al Teide: La Orotava, La Esperanza y Vilaflor.

El servicio funcionará durante las dos jornadas del dispositivo, 12 y 13 de agosto, entre las 18:30 y las 01:30 horas.

De esta manera, quienes quieran desplazarse hasta las cumbres para observar el eclipse podrán dejar su vehículo en los puntos habilitados y continuar el trayecto en transporte público.

¿A qué hora se verá el eclipse en Tenerife?

Aunque el eclipse será total en una amplia franja de la Península, en Tenerife se observará de forma parcial, ya que Canarias queda fuera de la zona de totalidad.

En el entorno del Teide, el fenómeno comenzará aproximadamente a las 18:58 horas. El máximo llegará alrededor de las 19:53 horas, mientras que el eclipse terminará poco antes de las 20:50 horas.

Precisamente por la coincidencia entre el fenómeno astronómico y las Perseidas, el Cabildo espera una importante afluencia de visitantes a las zonas altas de la isla.

Más de 150 guardias civiles vigilarán Tenerife

El dispositivo de seguridad se reforzará también con la presencia de más de 150 efectivos de la Guardia Civil por tierra, mar y aire en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Los agentes estarán especialmente presentes en las principales vías de comunicación, accesos a los puntos de observación y espacios naturales donde se prevén mayores concentraciones de personas.

En el operativo participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Seprona, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Unidad de Seguridad Ciudadana, Unidades Fiscales y de Fronteras y otras especialidades.

El objetivo será ordenar los desplazamientos, prevenir infracciones y garantizar que las vías permanezcan despejadas para facilitar la actuación de los servicios de emergencia.

No aparques en arcenes ni pistas forestales

La Guardia Civil recuerda que quienes se desplacen a zonas de observación deben estacionar únicamente en lugares habilitados.

Está especialmente desaconsejado aparcar en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas, ya que un vehículo mal estacionado puede impedir el paso de ambulancias, bomberos u otros servicios de emergencia.

También se pide no estacionar sobre vegetación seca, ya que los componentes calientes de los vehículos pueden convertirse en una fuente de ignición y provocar un incendio.

Las autoridades reclaman además respetar el entorno, no abandonar residuos, no acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes.