Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no será el último gran fenómeno astronómico que podrá observarse desde España. El cielo volverá a ofrecer una cita excepcional el próximo año: el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un nuevo eclipse total de Sol, que volverá a ser visible desde territorio español.

En esta ocasión, sin embargo, Tenerife y el resto de Canarias quedarán fuera de la franja de totalidad. Desde las islas el eclipse podrá contemplarse de forma parcial, al igual que ocurrirá en el resto del territorio español que quede fuera de la zona de totalidad.

La buena noticia es que el fenómeno volverá a ofrecer un porcentaje de oscurecimiento elevado. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse será visible de forma parcial en todo el país, incluidas las islas Canarias.

¿A qué hora será el eclipse de 2027 en Tenerife?

Aunque la fase de totalidad se producirá en otras zonas de España, los habitantes de Tenerife también podrán seguir la evolución del eclipse parcial.

Horarios del eclipse parcial en Santa Cruz de Tenerife / astronomia.ign.es

Los datos de la tabla corresponden a las horas previstas para Santa Cruz de Tenerife.

El fenómeno tendrá lugar durante la mañana del 2 de agosto de 2027, una circunstancia que facilitará la observación debido a la mayor elevación del Sol sobre el horizonte.

¿Dónde será total el eclipse solar de 2027?

La franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este. En España afectará a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a prácticamente toda la provincia de Cádiz, gran parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

Entre las ciudades que quedarán dentro de la franja de totalidad se encuentran Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla.

En Cádiz, la totalidad comenzará aproximadamente a las 10:45 horas y tendrá una duración de unos 2 minutos y 54 segundos.

En Málaga comenzará alrededor de las 10:48 horas, con una duración aproximada de 1 minuto y 48 segundos.

La duración será todavía mayor en las ciudades autónomas. En Melilla alcanzará unos 4 minutos y 34 segundos, mientras que Ceuta tendrá la máxima duración de la totalidad en España, con 4 minutos y 48 segundos, aproximadamente entre las 10:45 y las 10:50 horas.

El único eclipse total visible en Europa

La franja de totalidad comenzará en el océano Atlántico y cruzará el estrecho de Gibraltar antes de continuar por el norte de África.

Después atravesará Egipto, el mar Rojo, Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, hasta terminar su recorrido en el océano Índico.

España tendrá así un papel especialmente destacado: será el único país de Europa desde el que podrá observarse la totalidad del eclipse solar de 2027.

Fuera de esa estrecha franja, el fenómeno será parcial. De hecho, prácticamente toda Europa podrá observar algún grado de ocultación del Sol.

Canarias también tendrá un eclipse importante

Aunque Tenerife y el resto del Archipiélago no estarán dentro de la franja de totalidad, el eclipse será visible desde todas las islas Canarias como parcial.

El porcentaje de oscurecimiento será, además, elevado en todo el territorio español. Según el IGN, alcanzará como mínimo el 70% en cualquier punto del país, desde las zonas más septentrionales hasta Canarias.

Por tanto, para quienes no puedan desplazarse hasta Andalucía, Ceuta o Melilla, el eclipse de 2027 volverá a ser una oportunidad para observar un fenómeno astronómico poco habitual desde las islas.

Un eclipse de más de cinco horas

El eclipse comenzará aproximadamente a las 09:30 horas en el océano Atlántico y finalizará a las 14:43 horas en el océano Índico, siempre tomando como referencia la hora oficial peninsular española.

En total, el fenómeno tendrá una duración de unos 313 minutos, más de cinco horas.

El máximo del eclipse se alcanzará en Egipto a las 12:06 horas, donde la totalidad llegará a prolongarse durante 6 minutos y 23 segundos.

Esta duración convierte al eclipse de 2027 en uno de los eclipses solares totales más largos del siglo.

Será el segundo de una histórica sucesión de eclipses

El eclipse de agosto de 2027 forma parte de la conocida como tríada de eclipses ibéricos de 2026, 2027 y 2028.

El primero será el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, que tendrá una especial relevancia para España y que también podrá observarse desde Canarias como parcial.

Un año después llegará el eclipse total del 2 de agosto de 2027.

La sucesión se completará con un eclipse solar anular el 26 de enero de 2028.

Después habrá que esperar bastante más para volver a disfrutar de un eclipse total desde España: no habrá otro eclipse solar total visible desde el país hasta 2053.

Cómo observarlo de forma segura

Como ocurre con cualquier eclipse solar, no se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada. Las gafas de sol convencionales no sirven para observar el fenómeno.

Para contemplar el eclipse será necesario utilizar gafas específicas para observación solar que cumplan la normativa y cuenten con la certificación correspondiente.

La recomendación es consultar las indicaciones de seguridad antes de planificar la observación y utilizar únicamente material homologado.