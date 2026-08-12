Eclipse solar del 12 de agosto en Canarias: estas son las cosas que no debes hacer para verlo con seguridad

Canarias volverá a mirar al cielo este miércoles 12 de agosto para seguir uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. El eclipse será total en determinadas zonas de España, pero en las Islas se observará de forma parcial, con alrededor de un 70% de parcialidad.

Precisamente por eso hay una advertencia que conviene tener clara antes de que comience el fenómeno: en Canarias no habrá ningún momento en el que sea seguro mirar directamente al Sol sin protección.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) explica que incluso una pequeña parte del disco solar visible puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina. La oscuridad que se produce durante el eclipse puede generar una falsa sensación de seguridad, pero el riesgo para los ojos continúa existiendo.

Estas son algunas de las cosas que no se deben hacer durante el eclipse solar del 12 de agosto.

No mirar directamente al Sol durante el eclipse

Es probablemente la recomendación más conocida, pero también la más importante. No se debe mirar directamente al Sol sin protección durante las fases parciales del eclipse. Ni siquiera cuando la Luna haya cubierto prácticamente todo el disco solar.

El IAC advierte de que incluso cuando solo queda visible una pequeña parte de la superficie del Sol sigue llegando suficiente radiación como para causar daños permanentes en los receptores de luz de la retina.

En los lugares donde el eclipse será total existe un breve periodo de totalidad absoluta durante el que el Sol queda completamente oculto. Sin embargo, esto no sucederá en Canarias.

En las Islas el eclipse será parcial durante todo el fenómeno, por lo que las gafas de protección deberán mantenerse puestas siempre que se dirija la mirada hacia el Sol.

No utilizar gafas de sol convencionales

Que unas gafas sean muy oscuras no significa que sirvan para contemplar un eclipse.

Las gafas de sol normales no ofrecen la protección necesaria para mirar directamente al Sol, independientemente de su categoría o de lo oscuras que sean. Tampoco sirve colocar unas encima de otras.

Para observar el eclipse directamente deben utilizarse filtros diseñados específicamente para la observación solar.

Las gafas adecuadas deben cumplir la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, destinada precisamente a los filtros para la observación directa del Sol.

El IAC recomienda comprobar que aparezca la referencia EN ISO 12312-2:2015 en las propias gafas, en su embalaje o en las instrucciones. Si únicamente aparece la referencia ISO 12312-1, correspondiente a gafas de sol de uso general, no son adecuadas para observar el eclipse.

No recurrir a radiografías, CD o cristales ahumados

No valen los apaños caseros. Las radiografías, los CD o DVD, los negativos fotográficos, los cristales ahumados y otros materiales improvisados no deben utilizarse para observar el eclipse.

Aunque algunos de estos objetos reduzcan aparentemente la cantidad de luz que llega a los ojos, no ofrecen la protección necesaria frente a la radiación solar.

La misma advertencia se aplica a filtros polarizadores o filtros fotográficos que no hayan sido fabricados específicamente para observar el Sol.

No utilizar unas gafas de eclipse si están dañadas

Tener unas gafas homologadas tampoco es suficiente si el filtro está deteriorado. Antes de utilizarlas es recomendable revisarlas a contraluz y comprobar que no tienen arañazos, perforaciones, dobleces, zonas más claras o cualquier otro desperfecto.

También deben desecharse si el filtro se ha separado de la montura o muestra algún daño.

No mirar por prismáticos o telescopios llevando solo las gafas

Este es uno de los errores que puede resultar especialmente peligroso.

Las gafas homologadas para eclipses están diseñadas para observar el Sol directamente con los ojos, pero no deben utilizarse como única protección para mirar a través de prismáticos, telescopios o cámaras con teleobjetivo.

Estos instrumentos concentran la luz solar y necesitan filtros específicos diseñados para el propio equipo, instalados en la parte frontal del dispositivo.

Por tanto, ponerse unas gafas para eclipses y mirar después por unos prismáticos sin el filtro adecuado no es conveniente.

No pensar que unos segundos no hacen daño

Mirar rápidamente al Sol sin protección tampoco es una buena idea. La Sociedad Española de Oftalmología advierte de que incluso exposiciones breves pueden resultar perjudiciales. El riesgo aumenta si se repiten varias veces a lo largo del eclipse.

El IAC recomienda ponerse las gafas antes de dirigir la mirada hacia el Sol y apartar de nuevo la vista antes de quitárselas.

También aconseja realizar observaciones breves y hacer pausas, en lugar de permanecer mirando de forma continuada.

No confiarse porque los ojos no duelan

Uno de los principales problemas de las lesiones provocadas por el Sol es que pueden producirse sin dolor.

La retina no avisa de la misma manera que otras partes del cuerpo ante una lesión. Una persona puede mirar al eclipse, no notar ninguna molestia inmediata y pensar que no ha ocurrido nada.

Los síntomas pueden aparecer horas después e incluso al día siguiente.

Mirar directamente al Sol puede causar retinopatía solar, una lesión que puede provocar visión borrosa, distorsiones, manchas oscuras en el centro del campo visual, pérdida de visión central o una sensibilidad excesiva a la luz.

No dejar a los niños observar el eclipse sin supervisión

Los niños necesitan una atención especial durante el eclipse. La curiosidad puede llevarles a mirar directamente al Sol o a quitarse las gafas en mitad de la observación. La Sociedad Española de Oftalmología recomienda supervisar en todo momento que utilicen correctamente la protección.

Una alternativa especialmente segura para niños y grupos es recurrir a métodos de observación indirecta, proyectando la imagen del Sol sobre otra superficie en lugar de mirarlo directamente.