Multas de 200 euros por parar a ver el eclipse, pero no hacerlo en un lugar adecuado: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
La DGT prevé una gran afluencia de vehículos y establece un dispositivo especial para garantizar la seguridad vial durante el fenómeno astronómico
España se prepara para vivir el hoy, 12 de agosto de 2026, un acontecimiento astronómico histórico, un eclipse solar que no se observaba desde hace más de un siglo. Además, este coincido en plena época estival, cuando más conductores realizan desplazamientos por carretera. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya trabaja en un dispositivo especial para garantizar la máxima seguridad vial.
Tráfico espera una gran concentración de vehículos por carretera, especialmente en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castillas y León, La Rioja, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Además, el fenómeno coincide con que el 15 de agosto es festivo y se prevé muchos desplazamientos por carretera porque se lleva a cabo la tercera etapa de las salidas de verano.
Los arcenes no son puntos para contemplar el eclipse
Los conductores deben tener claro que no todo está permitido al volante durante ese día y respetar la normativa es clave para garantizar la seguridad vial y mejorar la congestión del tráfico, ya que el eclipse "generará un volumen extraordinario de desplazamientos".
Uno de los principales focos de la DGT son los vehículos que se encuentren en circulación durante el eclipse y busquen detenerse en cualquier lugar para contemplarlo. La normativa es clara y prohíbe parar o estacionar en el arcén de autovías y autopistas salvo por una causa justificada. Por ello, detenerse únicamente para observar el fenómeno puede suponer una multa de 200 euros.
No obstante, si un agente considera que la parada se ha realizado en un lugar que pone en peligro la seguridad vial, la infracción puede agravarse y alcanzar hasta los 500 euros.
Cuidado si grabas el eclipse
Otros de los comportamientos en los que pondrá el foco la DGT será el uso del teléfono móvil durante el fenómeno. Grabar o fotografiar el eclipse mientras se conduce está considerado una infracción grave y puede acarrear sanciones de 200 euros y pérdida de 6 puntos del carné de conducir.
Además, el organismo recuerda que los conductores serán sancionados aunque estén detenidos en un semáforo o en una retención, el uso dispositivos electrónicos al volante está totalmente prohibido.
Para garantizar la seguridad y el disfrute del eclipse, Tráfico insiste a los conductores en elegir buenas zonas para observarlo, consultar el estado del tráfico antes de lanzarse a la carretera y seguir las indicaciones tanto de los agentes como de los paneles informativos de la DGT.
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