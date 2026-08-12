El bodegón de Tenerife donde disfrutar de la carne de cabra y cocina canaria tradicional a precios económicos

En el norte de Tenerife todavía se pueden encontrar establecimientos que mantiene la esencia de ofrecer gastronomía tradicional. Uno de ellos es Bodegón El Primero, un establecimiento situado en Santa Úrsula que apuesta por los platos de la cocina canaria y las carnes a la brasa.

Cocina canaria tradicional

La propuesta gastronómica del bodegón cuenta con algunas de las elaboraciones más características de la cocina canaria tradicional. Entre ellas destacan:

Garbanzas

Huevos a la estampida

Champiñones rellenos de almogrote

Escaldón

Churros de pescado

Queso asado

Papas arrugadas

Sin embargo, uno de los grandes reclamos es la carne de cabra. Se trata de uno de los paltos más representativos de la cocina canaria y una elaboración que no puedes perderte en el establecimiento.

Además, sus carnes a la brasa son otra de sus elaboraciones más destacadas. Con diferentes opciones como bichillo, chuletas, bistecs, secreto o pollo. Quienes prefieran una alternativa, también tiene pescado como pulpo, bacalao encebollado o potas.

Vino y postres caseros

El establecimiento ofrece vino blanco y tinto servido a granel, procedente de productores de la zona. Una bebida que no puede faltar en un local típico para acompañar a los platos tradicional.

Para poner el broche final a la comida, el bodegón cuenta con postes caseros como el quesillo o la mousse de gofio, elaboraciones clásicas que completan la experiencia gastronómica.

Uno de los aspectos más valorados por quienes vistan el establecimiento es el trato cercano del personal y la excelente relación calidad-precio que se ofrece.

Horario y ubicación

Bodegón El Primero se encuentra en la calle Malpaís, 10, en Santa Úrsula. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales.

Abre lunes de 12:00 a 16:30 horas, mientras que de martes a sábado amplía su horario y también ofrece servicio de cenas de 19:30 a 22:15 horas. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.