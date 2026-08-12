Adeje
Adeje pondrá en servicio dos líneas de guagua con la costa y la medianía
El Ayuntamiento de Adeje y TITSA pondrán en servicio el próximo lunes, 17 de agosto, dos nuevas líneas urbanas de guagua, la 448 y la 449, que ampliarán las conexiones en transporte público dentro del municipio y ofrecerán nuevas alternativas al vehículo privado.
La línea 448 conectará Adeje casco con La Caleta, una zona de intensa actividad turística y laboral. El servicio facilitará los desplazamientos diarios de trabajadores, residentes y visitantes y mejorará el acceso en transporte público a uno de los principales focos de empleo de Adeje.
La línea 449 reforzará la movilidad de las medianías y enlazará Taucho, Tijoco Alto, La Concepción, La Hoya, Tijoco Bajo y Los Menores con Adeje casco. La nueva ruta permitirá acudir con mayor facilidad a servicios, comercios, trámites administrativos, citas y otras actividades cotidianas. La mejora cobra especial importancia para las personas mayores y para quienes no disponen de vehículo propio.
habrá un seguimiento del servicio
La puesta en marcha de ambos servicios supone un avance en la movilidad interna de un municipio extenso y con núcleos dispersos. El Ayuntamiento y TITSA harán un seguimiento del uso de las líneas para valorar posibles ajustes según la demanda real. Los horarios, recorridos y paradas podrán consultarse en los canales oficiales del transporte público.
El alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, afirmó que “estas dos líneas vienen a dar respuesta a una demanda largamente planteada por la ciudadanía adejera” y destacó que facilitarán la movilidad y ayudarán a reducir la presión del tráfico.
La concejal de Movilidad, Mercedes Vargas Delgado, explicó que “hemos trabajado en la planificación y tramitación necesarias para incorporar estos servicios a la red de transporte público” y avanzó que se analizará su utilización para estudiar mejoras.
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