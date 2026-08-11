Cómo ver en directo el eclipse del 12 de agosto en Canarias: Televisión Canaria conectará desde el Teide y Teno

El eclipse solar del miércoles 12 de agosto podrá seguirse también en directo a través de Televisión Canaria. La cadena pública ha preparado un amplio despliegue para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año, con conexiones desde las ocho islas y varios puntos especialmente escogidos para mostrar cómo se vive el fenómeno.

En Tenerife, los dos escenarios elegidos serán especialmente reconocibles. Mary Martín conectará desde el Teide, mientras que Diana Giambona seguirá el eclipse desde Teno, permitiendo contemplar desde dos puntos diferentes de la Isla la evolución del fenómeno.

La cobertura comenzará a las 19.00 horas y se prolongará hasta las 20.20, justo antes del Telenoticias 2. El programa, denominado Especial Eclipse, estará presentado por Antonio Cárdenes.

A qué hora empieza el especial del eclipse

Televisión Canaria iniciará su programación especial a las 19.00 horas del miércoles 12 de agosto, antes de que la Luna comience a cubrir progresivamente el disco solar.

Según la planificación difundida por la cadena, el eclipse comenzará a apreciarse desde aproximadamente las 19.20 horas.

En Canarias el fenómeno será parcial, a diferencia de algunas zonas de la Península donde podrá alcanzarse la totalidad. La cadena sitúa la magnitud del eclipse en el Archipiélago entre aproximadamente el 66% y el 74%, dependiendo de la isla.

Durante la emisión, un especialista acompañará al presentador en el plató para explicar las distintas fases y las claves científicas del fenómeno.

Dos conexiones en directo desde Tenerife

Tenerife contará con dos puntos propios de conexión.

Uno estará situado en el Teide, uno de los enclaves más estrechamente vinculados a la observación astronómica en Canarias. El segundo se encontrará en Teno, en el noroeste de la Isla.

Varias personas en el Teide, durante el eclipse de 2025 / Arturo Jiménez

De esta forma, Televisión Canaria permitirá seguir simultáneamente cómo avanza el eclipse desde distintos puntos del territorio tinerfeño sin necesidad de desplazarse.

El dispositivo se completa con conexiones desde Playa de Las Conchas, en La Graciosa; El Cotillo, en Fuerteventura; Pico de las Nieves, en Gran Canaria; Mirador del Río, en Lanzarote; Valle Gran Rey, en La Gomera; Tazacorte, en La Palma; y el Faro de Orchilla, en El Hierro.

Conexión con el Instituto de Astrofísica de Canarias

La cobertura tendrá además una conexión especial fuera del Archipiélago.

Un equipo de Televisión Canaria estará en el Cerro del Otero, en Palencia, donde el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha organizado un dispositivo científico para observar el eclipse.

Desde allí se ofrecerán explicaciones de los especialistas del IAC y se mostrará cómo se vive el fenómeno en una de las zonas peninsulares escogidas para su observación.

Lanzamiento del Alisio-1, el primer satélite canario realizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que se puso en órbita en 2023. / María Pisaca / MARIA PISACA

La retransmisión incorporará asimismo imágenes procedentes de otras televisiones autonómicas y una perspectiva especialmente singular: imágenes tomadas desde un avión de Iberia preparado para seguir el eclipse desde el aire.

Una vez termine el especial, a las 20.20 horas, la cobertura continuará en el Telenoticias 2, que recogerá las principales imágenes que deje la jornada.

Para quienes prefieran seguir el fenómeno desde casa, será así otra alternativa para contemplar el eclipse sin mirar directamente al Sol, algo especialmente importante si no se dispone de gafas de observación solar homologadas.