Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias

El eclipse solar total del 12 de agosto está a la vuelta de la esquina y quienes todavía no tengan preparadas sus gafas para observarlo con seguridad afrontan ya la recta final para conseguirlas. Las grandes cadenas de supermercados han puesto a la venta diferentes modelos específicos para eclipses, con precios que parten de 1,49 euros, aunque la elevada demanda ha provocado que algunas referencias comiencen a agotarse.

En Canarias, donde el eclipse podrá observarse de forma parcial, también será necesario utilizar protección adecuada para mirar directamente al Sol. En Tenerife, por ejemplo, la Luna llegará a ocultar alrededor del 70 % del disco solar, por lo que el fenómeno podrá contemplarse desde la isla, pero siempre con las precauciones necesarias.

Y hay una cuestión que resulta mucho más importante que el precio: no todas las gafas oscuras sirven para mirar directamente al Sol.

¿Dónde se pueden comprar las gafas para el eclipse?

Entre las opciones que han llegado a las grandes cadenas de supermercados aparecen modelos con precios que rondan los dos euros. La disponibilidad, eso sí, puede variar según el establecimiento y algunas referencias ya figuran como agotadas en sus tiendas online.

Aldi: desde 1,49 euros

Aldi ha incluido gafas específicas para el eclipse entre sus ofertas de agosto. Algunos modelos se han comercializado por 1,49 euros, después de aplicar una promoción.

La disponibilidad puede depender de cada supermercado, por lo que conviene consultar directamente en los establecimientos antes de desplazarse en busca de ellas.

Eroski: 1,50 euros

Eroski cuenta entre sus opciones con unas gafas desechables para la observación del eclipse por 1,50 euros la unidad.

El modelo incluye marcado CE y referencia a la norma ISO 12312-2, dos de los elementos que deben comprobarse antes de utilizar unas gafas para mirar directamente al Sol.

Alcampo: 1,95 euros, pero agotadas online

Alcampo comercializa gafas de la marca EKOMET por 1,95 euros la unidad. El modelo cuenta con marcado CE y certificación bajo la norma ISO 12312-2.

Sin embargo, la tienda online de la cadena muestra actualmente este producto como agotado, por lo que quienes quieran adquirirlas tendrán que comprobar si quedan unidades disponibles en establecimientos físicos.

Carrefour: desde 1,99 euros

Carrefour también ha comercializado diferentes modelos de gafas para el eclipse. Una de las opciones individuales tiene un precio de 1,99 euros, mientras que también dispone de packs de la marca Bresser.

Uno de estos paquetes incluye tres unidades por 8,90 euros. En este caso, además del precio, es importante comprobar la disponibilidad y los plazos de entrega, ya que el eclipse tendrá lugar este miércoles.

¿Qué hay que mirar antes de comprar unas gafas?

El Instituto Geográfico Nacional recomienda utilizar únicamente gafas específicamente diseñadas para la observación directa del Sol y que cumplan la normativa correspondiente.

Uno de los elementos fundamentales que hay que buscar es la referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015, además del marcado CE.

Un joven se coloca unas gafas para disfrutar de un eclipse de sol total, en una fotografía de archivo. / EFE/TANNEN MAURY.

También deben aparecer claramente identificados los datos del fabricante o importador y las instrucciones y advertencias de uso.

Pero no basta con que las gafas estén homologadas. El filtro debe encontrarse en perfecto estado. Si presenta arañazos, grietas, perforaciones, burbujas, zonas claras o cualquier otro defecto, no debe utilizarse.

Las gafas de sol normales no sirven

Este es uno de los errores que más preocupa a los especialistas. Las gafas de sol convencionales no protegen los ojos lo suficiente para mirar directamente al Sol, aunque sean muy oscuras.

Tampoco son métodos seguros las radiografías, los CD o DVD, los cristales ahumados, las gafas 3D de cine ni otros filtros caseros.

La clave, por tanto, no está en que el material sea más o menos oscuro, sino en que esté diseñado y certificado específicamente para la observación solar.

¿Qué puede ocurrir si miras al eclipse sin protección?

Observar el Sol directamente sin protección adecuada puede provocar una lesión en la retina conocida como retinopatía solar, que puede llegar a ocasionar daños permanentes en la visión.

Además, el hecho de que no exista dolor o molestia inmediata no significa que los ojos estén protegidos. La disminución de la luminosidad que se produce durante un eclipse puede hacer que la pupila se dilate y que resulte más fácil mirar al Sol durante más tiempo, mientras la radiación continúa llegando al ojo.

Por este motivo, la recomendación es utilizar las gafas especiales durante todas las fases parciales en las que se observe directamente el Sol, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.

El eclipse también se podrá ver desde Tenerife

Aunque la franja de totalidad atravesará distintas zonas de la Península, el eclipse será visible de forma parcial desde Canarias.

En Tenerife, como en el resto del Archipiélago, será posible contemplar el fenómeno, pero no debe hacerse directamente a simple vista. La protección ocular seguirá siendo imprescindible mientras el Sol permanezca parcialmente cubierto.

Por ello, si todavía no tienes gafas, la recomendación es comprobar cuanto antes la disponibilidad en supermercados, ópticas, establecimientos especializados y otros puntos de venta autorizados.