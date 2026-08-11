Tenerife prevé hasta 30 grados y probables rachas muy fuertes este miércoles: la Aemet mantiene activos los avisos por viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife y el resto del archipiélago canario una jornada caracterizada por cielos nubosos en las vertientes norteñas de las islas montañosas con posibilidad de lloviznas débiles a primeras horas, temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior y un repunte del viento del nordeste en la segunda mitad del día.

En Tenerife, la nubosidad se concentrará en el norte por debajo de los 1.000 - 1.200 metros, abriéndose amplios claros a lo largo de las horas diurnas. Las temperaturas máximas experimentarán un leve repunte en medianías, esperándose alcanzar los 30 °C en las vertientes sur, sureste y zonas bajas del área metropolitana. La capital, Santa Cruz de Tenerife, registrará termómetros de entre 24 °C de mínima y 30 °C de máxima.

Intervalos de viento fuerte en el sur y metropolitana

El viento soplará de componente nordeste con intensidad moderada, aumentando a fuerte durante la segunda mitad del día. Las zonas más expuestas al viento serán:

Extremos sureste y oeste de Tenerife: Intervalos de viento intenso durante la tarde.

Intervalos de viento intenso durante la tarde. Vertiente sur del Área Metropolitana: No se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al caer la tarde.

No se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al caer la tarde. Costas del suroeste: Predominio del régimen de brisas marinas.

En el mar que rodea a la provincia tinerfeña, la Aemet pronostica viento del norte o noreste de fuerza 4 a 5, arreciendo a fuerza 6 en alta mar, con marejada que aumentará a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

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