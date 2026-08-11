Tenerife prevé hasta 30 grados y probables rachas muy fuertes este miércoles: la Aemet mantiene activos los avisos por viento
La Agencia Estatal de Meteorología no descarta lloviznas en el norte de la isla antes de mediodía ni rachas de viento muy fuertes en la segunda mitad de la jornada
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Tenerife y el resto del archipiélago canario una jornada caracterizada por cielos nubosos en las vertientes norteñas de las islas montañosas con posibilidad de lloviznas débiles a primeras horas, temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior y un repunte del viento del nordeste en la segunda mitad del día.
En Tenerife, la nubosidad se concentrará en el norte por debajo de los 1.000 - 1.200 metros, abriéndose amplios claros a lo largo de las horas diurnas. Las temperaturas máximas experimentarán un leve repunte en medianías, esperándose alcanzar los 30 °C en las vertientes sur, sureste y zonas bajas del área metropolitana. La capital, Santa Cruz de Tenerife, registrará termómetros de entre 24 °C de mínima y 30 °C de máxima.
Intervalos de viento fuerte en el sur y metropolitana
El viento soplará de componente nordeste con intensidad moderada, aumentando a fuerte durante la segunda mitad del día. Las zonas más expuestas al viento serán:
- Extremos sureste y oeste de Tenerife: Intervalos de viento intenso durante la tarde.
- Vertiente sur del Área Metropolitana: No se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte al caer la tarde.
- Costas del suroeste: Predominio del régimen de brisas marinas.
En el mar que rodea a la provincia tinerfeña, la Aemet pronostica viento del norte o noreste de fuerza 4 a 5, arreciendo a fuerza 6 en alta mar, con marejada que aumentará a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.
Predicción insular en el resto de Canarias
- Gran Canaria: Nuboso al norte por debajo de los 800-900 metros con riesgo de llovizna matinal. En el resto, despejado. Se alcanzarán de 30 a 32 °C en la cuenca de Tejeda y medianías del sur y oeste. Rachas muy fuertes de viento en extremos sureste y oeste. (Las Palmas de Gran Canaria: 23 °C / 26 °C).
- La Palma: Cielos nubosos al norte y este por debajo de los 1.200 metros con posibles lloviznas dispersas matutinas. Máximas en ligero ascenso en cumbres. Viento del nordeste ocasionalmente fuerte en extremos sureste y noroeste a últimas horas. (Santa Cruz de La Palma: 22 °C / 27 °C).
- La Gomera: Nuboso en el norte abriendo claros a mediodía. Ligeros ascensos térmicos en las medianías del sur. Viento con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste al final del día. (San Sebastián de La Gomera: 24 °C / 28 °C).
- El Hierro: Nubes en el norte e intervalos despejados en el resto. Sin cambios térmicos significativos. Viento fuerte con rachas muy fuertes en extremos este y oeste por la tarde. (Valverde: 17 °C / 21 °C).
- Fuerteventura: Intervalos en litorales que despejarán por el día. Presencia de nubes altas. Se alcanzarán los 32 °C en el interior sur y costas del sureste. Viento del nordeste con rachas muy fuertes al sur de Jandía. (Puerto del Rosario: 22 °C / 28 °C).
- Lanzarote: Nubosidad matinal al norte tendiendo a despejado. Presencia de nubes altas. Posibilidad de alcanzar 30 °C en el sureste y viento del nordeste moderado a fuerte en el interior sur. (Arrecife: 22 °C / 29 °C).
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