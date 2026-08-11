Taganana, el mejor lugar de Santa Cruz de Tenerife para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El próximo miércoles 12 de agosto, todas las miradas estarán puestas en el cielo. Canarias podrá disfrutar esa tarde del eclipse solar, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año, y Santa Cruz de Tenerife ya ha señalado cuál será el mejor lugar del municipio para observarlo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Taganana será el mejor lugar para seguir el eclipse desde la capital tinerfeña.

El fenómeno comenzará en Tenerife a las 18.58 horas y la Luna irá cubriendo progresivamente el disco solar hasta alcanzar el momento de máxima ocultación a las 19.53 horas. A partir de entonces comenzará a retirarse hasta que el eclipse termine alrededor de las 20.45 horas.

Serán, por tanto, casi dos horas para seguir la evolución de un fenómeno que en Canarias se verá de forma parcial.

El eclipse solar se verá en Canarias en torno a un 70%

El Ayuntamiento explica en su publicación que el eclipse solar podrá observarse en Canarias aproximadamente en un 70%.

Esto significa que la Luna llegará a cubrir una parte importante del Sol, por lo que el cambio será claramente perceptible, aunque en las Islas no llegará a hacerse completamente de noche.

El momento más esperado llegará poco antes de las ocho de la tarde. Según los horarios previstos, será a las 19.53 horas cuando el eclipse alcance su punto máximo en Tenerife.

Taganana, el lugar elegido en Santa Cruz para ver el eclipse

Para quienes quieran seguir el eclipse solar desde Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento asegura que Taganana será el mejor punto de observación dentro del municipio para disfrutar del fenómeno del 12 de agosto.

Gafas homologadas para ver el eclipse

El Ayuntamiento de Santa Cruz recuerda que no se debe mirar directamente al Sol con gafas de sol convencionales, ya que no ofrecen la protección necesaria.

Para observar el eclipse es necesario utilizar gafas homologadas específicamente para este tipo de fenómenos.

El Consistorio insiste en su publicación de Instagram en que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la vista.