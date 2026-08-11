Dos restaurantes de Tenerife se alzan con los principales premios a las mejores cartas de vinos de Canarias

La gastronomía de Tenerife vuelve a destacar en el panorama regional. Dos restaurantes del sur de la Isla han sido reconocidos en la XXIII edición del Concurso Regional de Cartas de Vinos de Canarias, un certamen organizado por la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias – Canary Wine, en colaboración con la DOP Ycoden Daute Isora.

El principal reconocimiento de la edición fue para Char Fuego y Brasas, ubicado en el Hotel Baobab Suites, en La Caleta de Adeje. El establecimiento consiguió el premio a la Mejor Carta de Vinos de Canarias, después de que el jurado valorase especialmente el nivel de su bodega, su vinculación con el territorio y la manera en la que articula su propuesta vinícola.

El tribunal estuvo presidido por el sumiller Javier Gila, cinco veces campeón de España, y tuvo que valorar las propuestas presentadas por un total de 14 establecimientos de Tenerife y Lanzarote.

Haydée, premiado por el diseño de su carta

El segundo gran reconocimiento de la jornada también permaneció en Costa Adeje.

El restaurante Haydée by Víctor Suárez, situado en el Hotel Gran Tacande, recibió el premio al Mejor Diseño y Presentación por una carta que el jurado valoró por su planteamiento editorial y por la forma de trasladar a la propuesta visual elementos relacionados con el paisaje volcánico y el entorno atlántico de Canarias.

De esta manera, dos establecimientos de Adeje ocuparon los principales focos de una edición en la que participaron también restaurantes, vinotecas y espacios gastronómicos de Arona, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Garachico, La Matanza y varios municipios de Lanzarote.

El concurso busca reconocer precisamente el trabajo de la restauración canaria a la hora de acercar al consumidor la diversidad de los vinos producidos en las Islas y reforzar su presencia dentro de las cartas de los establecimientos.

Char Fuego y Brasas, en La Caleta de Adeje, logra el reconocimiento a la Mejor Carta de Vinos de Canarias, mientras que Haydée by Víctor Suárez recibe el galardón al Mejor Diseño y Presentación / E.D.

Iván Monreal, nuevo Embajador de Canary Wine 2026

La ceremonia tuvo además otro protagonista. El sumiller grancanario Iván Monreal Herrera fue nombrado Embajador de Canary Wine 2026, una distinción con la que se reconoce a profesionales que contribuyen a promocionar los vinos canarios dentro y fuera del Archipiélago.

Monreal cuenta con más de 25 años de trayectoria en la alta restauración europea y ha sido reconocido en diferentes certámenes nacionales. Toma el relevo del experto británico Tim Atkin, que participó en el acto mediante un saludo en vídeo.

Tras recoger el reconocimiento, el nuevo embajador impartió una masterclass centrada en la elaboración y el diseño estratégico de las propuestas de vinos dentro del sector de la restauración.

La entrega de premios, celebrada este lunes 10 de agosto, reunió también a representantes de las denominaciones de origen y del sector agrario canario. La jornada concluyó con un cóctel acompañado por vinos de las DOP Islas Canarias – Canary Wine e Ycoden Daute Isora.

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Con los reconocimientos obtenidos por Char Fuego y Brasas y Haydée, Tenerife consigue situar a dos de sus establecimientos entre las referencias de esta edición del concurso regional y vuelve a reforzar el vínculo entre gastronomía y vino canario.