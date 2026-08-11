El restaurante de Tenerife donde comer cocina canaria, carnes y pollos a la brasa: raciones generosas a precios económicos

En Tenerife todavía existen restaurantes que han conservan la esencia de la gastronomía tradicional. Uno de ellos es Restaurante La Pradera, un establecimiento situado en La Victoria de Acentejo que lleva varias décadas ofreciendo cocina canaria, carnes y pollos a la brasa.

Ubicado en el bajo de una vivienda familiar, el local apuesta por ofrecer a sus clientes las recetas tradicionales en raciones generosas y un trato cercano que les haga sentir como en casa.

Cocina canaria y carnes a la brasa

La propuesta gastronómica del restaurante cuenta con diferentes platos de la gastronomía canaria y una selección de carnes a la brasa. Entre sus elaboraciones se encuentran:

Queso asado

Tomates aliñados

Garbanzas

Ropa vieja

Fabada

Carne cabra

Aunque una de las especialidades del local son las carnes y pollos a la brasa como chuleta, bistec, secreto o pollo asado.

Relación calidad-precio

Uno de los aspectos más destacados por quienes vistan el establecimiento es la relación calidad-precio que se ofrece. Con raciones generosas a precios económicos y un trato familiar por parte del personal que hace que los comensales se sienten como en casa.

El establecimiento se ha convertido en una parda obligatoria para quienes buscan disfrutar de la cocina canaria tradicional, carnes a la brasa y sabores de siempre en un ambiente familiar en Tenerife.

Horario y ubicación

Restaurante La Pradera se encuentra en la calle Arrayanero, 20, en La Victoria de Acentejo. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus elaboraciones.

Abre viernes, sábado y domingo de 12:00 a 16:00 horas para ofrecer servicio de almuerzos. El resto de días el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.