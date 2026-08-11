"Ya se quejan hasta los extranjeros": Anaga vuelve a denunciar el colapso de coches en Cruz del Carmen

El Parque Rural de Anaga vuelve a afrontar problemas de saturación de vehículos. Las retenciones en los accesos a Cruz del Carmen han alcanzado de nuevo más de un kilómetro, llegando hasta las inmediaciones del Mirador de Jardina, una situación que ha vuelto a provocar el malestar de los residentes.

La problemática ha saltado también a las redes sociales después de que un visitante publicara un vídeo en el que muestra las largas colas de vehículos y expresa su malestar por la situación.

La asociación Mayores Quinteto de Anaga, que se ha hecho eco de las imágenes, ha aprovechado para reclamar a los responsables de promoción turística que fomenten el transporte público para acceder al espacio natural.

"Pues ya es hora que desde promoción exterior recomienden el uso de transporte público", señala el colectivo, que considera además que "el uso del coche de alquiler es totalmente desaconsejable" ante las dificultades que existen actualmente para circular por Anaga.

"Ya se quejan hasta los extranjeros", añade la asociación.

Un problema que los vecinos llevan años denunciando

Las colas actuales se suman a una problemática que las asociaciones vecinales de Anaga llevan años denunciando. La presión de los vehículos, especialmente en los puntos de mayor interés turístico, se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de los residentes.

El problema se concentra especialmente en Cruz del Carmen, donde los vecinos aseguran que el colapso, que anteriormente se producía sobre todo durante fines de semana y festivos, se ha extendido hasta convertirse en una situación habitual.

Las asociaciones consideran que el aumento de visitantes, unido a la falta de planificación de la movilidad, ha agravado problemas que ya existían en el territorio.

Ocho asociaciones ya se movilizaron en marzo

El malestar llevó el pasado mes de marzo a ocho asociaciones vecinales de Anaga a convocar una manifestación en Cruz del Carmen para reclamar soluciones a la masificación de vehículos y a los problemas de movilidad.

Participaron los colectivos El Til y Pico del Inglés, de Casas de la Cumbre; Mayores Quinteto de Anaga y Nube Gris, de Roque Negro; Roque de las Bodegas, San José de Taborno y Nuestra Señora de Begoña, de Begoña; y La Voz del Valle, de Taganana.

Los colectivos denunciaban entonces que los problemas de movilidad, seguridad vial, transporte público y servicios básicos se habían agravado en los últimos años por el incremento de visitantes.

La protesta puso especialmente el foco en Cruz del Carmen, que los residentes consideran uno de los principales puntos críticos del Parque Rural.

Cunetas, apartaderos y más aparcamientos

Entre las reivindicaciones planteadas por los vecinos se encuentra la necesidad de mejorar la propia infraestructura viaria.

Los colectivos han reclamado la rectificación de cunetas, la creación de apartaderos que permitan el cruce de vehículos y la retirada o modificación de determinadas vallas de madera, al considerar que las condiciones actuales pueden incrementar el riesgo de accidentes y dificultar la circulación.

Otro de los problemas señalados es la falta de aparcamiento. Los residentes han denunciado la pérdida de plazas tras la instalación de barreras y han reclamado la creación de nuevos espacios de estacionamiento.

Una guagua que los vecinos consideran insuficiente

El transporte público es otra de las reivindicaciones históricas de los residentes.

Los vecinos de Taganana, Almáciga, Benijo y Roque de las Bodegas han señalado en anteriores movilizaciones que el servicio de guaguas resulta insuficiente para las necesidades de quienes viven en estos núcleos y dependen del transporte público para desplazarse por motivos laborales, educativos o sanitarios.

Ahora, el colectivo Mayores Quinteto de Anaga vuelve a poner el transporte público sobre la mesa, pero desde otra perspectiva: que también sea una alternativa para los visitantes que acceden al Parque Rural.

La petición llega en un momento en el que las imágenes de las retenciones vuelven a evidenciar la presión que soportan las carreteras de Anaga.

El temor a que el colapso dificulte una emergencia

Además de los problemas cotidianos de movilidad, los residentes han advertido del riesgo que supone la acumulación de vehículos en carreteras estrechas y con pocos espacios para apartarse.

Una carretera saturada puede dificultar el paso de los vehículos de emergencia y complicar una eventual evacuación, especialmente en un territorio con una orografía compleja como Anaga.

Los vecinos consideran por ello que el problema no se limita a las molestias que generan las colas, sino que afecta también a la seguridad vial y a la calidad de vida de quienes residen en el Parque Rural.

Mientras las imágenes de las retenciones vuelven a circular por redes sociales, las asociaciones vecinales mantienen su reclamación de un plan de movilidad específico para Anaga que permita compatibilizar la llegada de visitantes con las necesidades de los residentes y la protección de este espacio natural.