Puerto de la Cruz
Puerto de la Cruz inicia la retirada de amianto del CEIP César Manrique con una inversión de 400.000 euros
La obra, que abarca 3.400 metros cuadrados, se enmarca en el plan municipal para eliminar progresivamente este material peligroso de edificios públicos
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz inicia las obras para retirar el amianto del CEIP César Manrique, una intervención con un presupuesto cercano a 400.000 euros que se concentra principalmente en la cubierta del comedor del centro educativo.
Los trabajos abarcan una superficie construida de casi 3.400 metros cuadrados y forman parte de las actuaciones municipales previstas para eliminar progresivamente este material de los edificios públicos. La retirada se ejecuta por motivos de seguridad y salud, ya que el amianto puede liberar fibras al ambiente cuando se deteriora y está asociado a enfermedades respiratorias graves.
Coordinación con Educación
La intervención ha sido planificada junto a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El objetivo es adecuar las instalaciones del colegio a los actuales criterios de seguridad, sostenibilidad y protección ambiental, además de reducir la exposición a materiales considerados peligrosos. El Consistorio dispone de un inventario de instalaciones y emplazamientos con presencia de amianto, tanto de titularidad pública como privada y remitió este censo a las administraciones competentes.
Un censo para las retiradas
El inventario permite ordenar las futuras actuaciones según criterios de riesgo, planificación y eficiencia. La obra del CEIP César Manrique se encuadra en esa hoja de ruta municipal para retirar de forma progresiva el amianto detectado en edificios e instalaciones. Desde Puerto de la Cruz señalan que fueron los primeros de Canarias en completar y remitir este inventario.
El primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández (ACP), sostiene que el principal objetivo municipal es "eliminar por completo el amianto de todos los centros educativos y otros espacios del municipio" y considera que la actuación responde a "un compromiso irrenunciable con la salud pública y la protección de la infancia”.
Hernández añade que el censo requirió una tarea "compleja y rigurosa" y señala que el Ayuntamiento continuará aplicándolo para avanzar en la retirada del material y mejorar las condiciones de seguridad de todos los espacios públicos de la ciudad turística del norte de Tenerife.
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