Protección Civil avisa ante el eclipse del 12 de agosto: "Hay que estar vigilantes ante tres posibles riesgos"

Canarias se prepara para vivir este miércoles 12 de agosto uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año, pero la concentración de miles de personas en determinados puntos del archipiélago obliga también a extremar las precauciones.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activará el PLATECA en situación de prealerta con motivo del eclipse solar parcial y del importante aumento de movilidad que se espera durante la jornada. El objetivo es reforzar el seguimiento de cualquier incidencia que pueda producirse durante el fenómeno.

En un vídeo difundido por 112 Canarias, Inocente Carralero, técnico del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, resume el escenario en una advertencia: "Hay que estar vigilantes ante tres posibles riesgos".

Incendios, atascos y daños en la vista

El primero de esos riesgos está relacionado con los incendios forestales. La previsión de que numerosos vehículos se desplacen hacia zonas de cumbre y espacios naturales aumenta el peligro de ignición. Emergencias advierte especialmente de los catalizadores calientes de los coches estacionados sobre vegetación seca, las colillas y otras conductas negligentes.

Sara Fernández García / PI STUDIO

Una cuestión especialmente relevante en Tenerife, donde cualquier desplazamiento hacia zonas forestales deberá realizarse respetando las restricciones y recomendaciones que establezcan las autoridades.

El segundo punto de atención estará en las carreteras de cumbre. La concentración de vehículos puede provocar retenciones y dificultades tanto para acceder como para abandonar los lugares escogidos para observar el eclipse. El Gobierno recomienda evitar desplazamientos innecesarios y, especialmente, escalonar el regreso una vez termine el fenómeno para no concentrar todo el tráfico a la misma hora.

El tercer riesgo afecta directamente a los ojos. Salud Pública recuerda que observar el Sol de manera directa o con una protección inadecuada puede causar lesiones en la retina potencialmente irreversibles. Para mirar el eclipse deben utilizarse gafas específicas homologadas para observación solar.

Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados u otros métodos caseros no ofrecen una protección adecuada.

La prealerta del PLATECA afectará al conjunto de Canarias. Por ello, Protección Civil pide disfrutar del eclipse sin convertir la jornada en una situación de riesgo: planificar los desplazamientos, extremar las precauciones en áreas forestales y no mirar al Sol sin protección homologada.