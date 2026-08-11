La planta de emergencia eléctrica de Los Realejos: una solución provisional antiapagones con un conflicto permanente

La planta de generación eléctrica de emergencia Tigaiga vuelve a cambiar de escenario en Los Realejos, pero no consigue despejar el conflicto que acompaña al proyecto desde su presentación. La nueva versión promovida por DISA sitúa ahora la instalación de casi 15 megavatios en el entorno de El Mocán y La Cruz Santa, donde el Ayuntamiento y los vecinos afectados también han mostrado su rechazo a una infraestructura que contempla motores alimentados con gas y depósitos de propano. La propuesta permanece en tramitación ante el Gobierno de Canarias, que deberá decidir qué hacer sobre un emplazamiento, que vuelve a quedar próximo a varios núcleos residenciales.

Un proyecto que cambia de ubicación

El proyecto comenzó a tomar forma a finales de 2024, cuando DISA solicitó al Gobierno autonómico autorización para construir en Los Realejos una planta de generación de emergencia destinada a reforzar la respuesta del sistema eléctrico ante posibles situaciones de fallo grave o cero energético. La propuesta inicial, de 14,8 megavatios, contemplaba ocho motores-generadores de gas y se ubicaba en el entorno de La Zamora. Sin embargo, en 2025, la cercanía de la instalación a las viviendas provocó la movilización de los residentes y el rechazo unánime del Ayuntamiento y los distintos grupos municipales. Las protestas se prolongaron durante los meses siguientes y reclamaron la búsqueda de una alternativa alejada de los núcleos residenciales, hasta que a comienzos de 2026 DISA presentó una nueva solicitud con un emplazamiento diferente.

Vista aérea del lugar donde se pretende construir la planta de generación eléctrica de emergencia / El Día

La nueva versión, que mantiene la estructura técnica del proyecto original, con sus almacenes de combustible y depósitos de propano de 200 metros cúbicos, pasa a situarse en otra parcela del polígono de La Gañanía, con un presupuesto que aumenta de unos 21 millones de euros a poco más de 23 millones, alcanzando una inversión total estimada de casi 28 millones de euros al contemplar el conjunto de la contrata, infraestructuras complementarias y costes indirectos. El cambio de lugar, por tanto, no supone un proyecto completamente nuevo, sino una reformulación de la propuesta original para un emplazamiento distinto.

Cabe destacar que la planta Tigaiga tampoco parte de un municipio sin generación de emergencia. Los Realejos cuenta ya con otra instalación de este tipo, promovida por Sampol en el mismo polígono industrial, autorizada en 2025 con una potencia de casi 15 megavatios y que desde mayo de 2026 se encuentra operativa y disponible.

Gobierno y DISA defienden el proyecto

Desde la Consejería de Transición Ecológica, el Gobierno de Canarias justifica la necesidad de estas instalaciones por la situación de emergencia energética que atraviesa Tenerife, con un déficit de generación de unos 80 megavatios. Según explica, las plantas de emergencia se desarrollan a petición del operador del sistema para evitar posibles ceros energéticos y funcionarían únicamente "en momentos de riesgo de apagón". El Ejecutivo las considera un "seguro frente a posibles apagones" y garantiza que "serán temporales", hasta que la renovación de las centrales permita superar la situación de emergencia, momento en el que "se desmantelaría la planta".

Respecto a la nueva parcela, la Consejería, dirigida por Mariano Hernández Zapata (PP), señala que su elección responde a "criterios de mínima afección posible", además de la proximidad a las infraestructuras eléctricas, la accesibilidad y la seguridad. El proyecto continúa en tramitación y, según el Ejecutivo, en este procedimiento "se estudiará la idoneidad de la instalación teniendo en cuenta todas las garantías para el sistema eléctrico, respetando el medioambiente y la salud de las personas".

Por su parte, la compañía energética DISA mantuvo silencio sobre este proyecto y la respuesta ciudadana. Sin embargo, en diciembre de 2025 la compañía defendió, tras el acuerdo para trasladar la instalación desde La Zamora, que la nueva ubicación "cumple con todos los requisitos legales de seguridad" y que se trata de una planta "moderna y de reducidas emisiones", concebida como respaldo ante posibles apagones y con capacidad para reponer el suministro "en minutos". La compañía energética destacó entonces su carácter provisional, modular y extraordinario.

Realejeros rechazan Tigaiga

Ahora bien, para el Ayuntamiento de Los Realejos el cambio de ubicación no ha resuelto el conflicto. El alcalde, Adolfo González (PP), asevera que la posición municipal "sigue siendo la misma que la de siempre" y que el Consistorio volverá a ponerse "al lado de los vecinos". "Entendemos la preocupación de los residentes que van a estar cerca de la ubicación de la planta y, desde luego, nosotros vamos a estar siempre con ellos", señala. La nueva parcela se sitúa a unos 50 metros de las viviendas de Granadillar, mientras que las casas de El Lagar-El Mocán quedan a 90 metros y el primer núcleo residencial de La Cruz Santa, a unos 160 metros.

El Ayuntamiento sostiene que no cuenta con capacidad para decidir sobre la instalación. Su margen de actuación pasa, como explica el alcalde, por "presionar a DISA, en primer lugar, porque es quien elige el emplazamiento; al Gobierno de España, que es quien pone la financiación; y al Gobierno de Canarias, que es quien tramita y autoriza el proyecto, para que entre los tres decidan no ubicar finalmente la planta". El Ayuntamiento opta así por elevar también la presión al Ejecutivo central, que ostenta la financiación de la instalación, mientras que la autorización corresponde al autonómico. De hecho, el alcalde anuncia que esta vez se dirigirán directamente al Ministerio para la Transición Ecológica, algo que, admite, no hicieron con el proyecto anterior.

El Consistorio, asimismo, plantea que se estudie "otro tipo de instalaciones de emergencia para garantizar el suministro durante posibles apagones, como las baterías de acumulación de energía", sistemas que almacenan electricidad para poder suministrarla a la red cuando sea necesario. Una alternativa que considera "mucho más respetuosa con el medio ambiente y mucho más sostenible" que la instalación prevista.

Los vecinos se organizan contra la planta

Quienes viven en las residencias próximas al nuevo emplazamiento también rechazan el proyecto y reclaman que no se autorice una planta de estas características junto a sus casas. Los vecinos, que todavía no han constituido legalmente la plataforma con la que pretenden organizarse, sostienen que su preocupación se centra en el almacenamiento de grandes cantidades de propano, la posibilidad de accidentes, el ruido y el tráfico de camiones cisterna. "No estamos hablando solo de megavatios: estamos hablando de nuestras casas, nuestras familias y nuestra tranquilidad", defienden. Además, aseguran que algunos residentes conocieron el proyecto de forma prácticamente accidental y cuando el plazo de alegaciones ya había concluido.

Esta población cuestiona, además, que la planta se presente como la única solución para garantizar la seguridad eléctrica y reclama que antes de autorizarla se estudien otras alternativas, en consonancia con lo planteado por el Ayuntamiento. Por ello, ya trabajan para recoger firmas y trasladar una moción institucional al Consistorio. Y es que su oposición, explican, "no responde a un rechazo a reforzar el sistema eléctrico", sino a la elección de una solución que, a su juicio, "obliga a las familias de la zona a convivir con una instalación de generación con gas sin haber valorado opciones más seguras y sostenibles".