La Orotava: el alquiler cuesta un 67,9% más que en 2019 y requiere el 42% del sueldo

Alquilar un piso de 100 metros cuadrados supone de media el 42% de la renta de cada hogar en La Orotava. Este es el dato que arroja un informe inmobiliario sobre la Villa realizado a finales de 2024 y encargado por el Consistorio. El umbral de la tasa de esfuerzo para la vivienda se sitúa en el 30%, por lo que el municipio del norte de Tenerife se encuentra en un 12% por encima del gasto normal.

El documento analiza la situación del mercado residencial de La Orotava y concluye que el alquiler presenta mayores dificultades que la compra de vivienda, situada en un 21%. El aumento de la tasa de esfuerzo del alquiler está acompañada de un encarecimiento exponencial: entre 2019 y 2023 el precio del arrendamiento de vivienda subió un 67,9%, mientras que el crecimiento del poder adquisitivo por hogar es más discreto y aumentó solo un 22,9%. La diferencia entre estos dos indicadores explica que los esfuerzos para alquilar hayan crecido con tanta fuerza.

El informe divide La Orotava en seis distritos y determina que los que sufren un mayor encarecimiento del alquiler son Bebedero-Pinolere-Aguamansa (+129%) y Chasna (+53%). "Estas diferencias reflejan dinámicas locales muy distintas y consolidan el alquiler como el segmento más tensionado en el mercado inmobiliario", explica el documento. En el caso del primero, la tasa de esfuerzo de alquiler se dispara hasta el 70%, frente al 22% de compra. Chasna, aunque cuenta con menos de 1.000 habitantes, tiene un porcentaje del 53% para arrendar frente a un 21% para comprar.

Sobre vivienda usada

El Ayuntamiento de la Villa inició el proceso para declarar al municipio como zona tensionada ante el Gobierno de Canarias. No obstante, varios años después, dicha declaración no llega y mientras tanto la situación inmobiliaria empeora. El estudio establece que casi todo el mercado residencial se mueve sobre vivienda usada: en 2023, el 95% de las transacciones correspondieron a segunda mano y solo el 5% a obra nueva. Todo indica que La Orotava no renueva o amplía su parque residencial con nueva creación, sino que absorbe la demanda con inmuebles que ya existen.

La radiografía inmobiliaria orotavense también establece que el parque residencial es antiguo. El 47% de las viviendas es anterior a 1982, un 28% se sitúa entre 1983 y 2000, un 25% entre 2011 y 2013 y solo un 1% es posterior a 2013. Por otro lado, evidencia un desajuste entre lo construido y la actual estructura de las familias. Más del 80% del parque residencial tiene tres o más dormitorios, mientras que el tamaño medio del hogar desciende. Es decir, la demanda se centra en inmuebles de menor capacidad por la transformación del conjunto familiar.

Demografía crucial

El aspecto demográfico es crucial en el informe y expone que entre 2019 y 2023 la población de La Orotava solo creció un 0,3%, mientras que el número de hogares aumentó a un ritmo del 1,1% cada año. Algo que genera mayor presión sobre el parque residencial. Por otro lado, la población extranjera subió un 8,6% en este período.

El horizonte inmobiliario de La Orotava está en la construcción de nueva vivienda junto a la revisión del crecimiento urbanístico. Dispone de suelo para el desarrollo de 5.554 nuevos inmuebles repartidos entre urbano y urbanizable. De los más de 5.000, solo 974 se divisan a corto plazo. La mayor parte se encuentran en el distrito centro, que aporta 884 residencias urbanas en poco tiempo. El período estimado para la activación del mayor porcentaje de viviendas es de menos de dos y hasta de cinco años. Son 3.966 urbanizables, un 85% del total previsto. Dentro de estas cifras no se contempla ninguna bolsa de suelo público.

En este sentido, el documento también habla de seis parcelas de suelo. La más interesante para la consultora que elaboró el informe es la de San Antonio. La estimación de viviendas es de 742. Según el análisis, esta bolsa es "interesante porque conecta con la estrategia municipal de desclasificar suelo". El nuevo Plan General de Ordenación (PGO), a la espera de aprobarse, prevé pasar la mayoría de esta superficie urbanizable a suelo rústico en San Antonio. Existe la obligación de destinar la mitad a la construcción de vivienda asequible.

El Ayuntamiento de La Orotava, impulsor de este informe, no se ha pronunciado sobre la situación residencial del municipio, ni tampoco anuncia cuáles son sus intenciones con respecto a la solicitud de declarar zona tensionada a la Villa. Un trámite que inició, con el respaldo de todos los grupos del pleno, hace casi tres años.