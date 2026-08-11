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Las nubes y el viento marcan este martes en Tenerife, donde los termómetros llegarán a 30 grados

El archipiélago registrará cielos nubosos en el norte y vientos moderados del nordeste, con rachas fuertes en algunos puntos

Predicción del tiempo del 7 al 12 de agosto de 2026

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife comienza este martes, 11 de agosto, con cielos nubosos en el norte, temperaturas con pocos cambios y viento del nordeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El ambiente será algo más despejado en el resto de la Isla, aunque los termómetros todavía podrán alcanzar los 30 grados de forma local en medianías del sur y en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana.

Los cielos estarán nubosos durante las primeras horas en el norte de Tenerife y tenderán a presentar intervalos durante el día. En el resto predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos ocasionales en la vertiente sur.

Además, no se descartan lloviznas débiles en el nordeste durante las horas nocturnas, por lo que algunas zonas de esta vertiente podrían registrar algo de precipitación débil.

Santa Cruz de Tenerife tendrá este martes una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 29, aunque localmente se podrán alcanzar los 30 grados en medianías orientadas al sur y en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana.

Viento fuerte en varios puntos de Tenerife

El viento será uno de los elementos más destacados de la jornada. Soplará del nordeste de forma moderada, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste de Tenerife, además de en la vertiente sur del área metropolitana.

En esta última zona existe, además, una baja probabilidad de que se registren rachas muy fuertes. En las costas del suroeste se esperan brisas.

La situación será similar en otras islas del Archipiélago, con predominio del viento del nordeste y mayor nubosidad en las zonas orientadas al norte.

Hasta 32 grados en Canarias

En Gran Canaria, los cielos estarán nubosos en el norte y tenderán a presentar intervalos durante las horas centrales, mientras que el resto de la Isla tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas podrán alcanzar los 30 grados en medianías del sur y este y los 32 de forma local.

Fuerteventura tendrá intervalos nubosos en los litorales este y oeste, con temperaturas de hasta 30 grados en el sureste y posibilidad de alcanzar los 32 de forma local.

En Lanzarote, los cielos estarán nubosos en el norte y tenderán a despejarse durante el día. Arrecife alcanzará los 30 grados.

La Gomera tendrá nubosidad en el norte y claros durante las horas centrales, con una máxima de 29 grados en San Sebastián.

En La Palma, la nubosidad se concentrará en el norte y este y tenderá a disminuir por la tarde. No se descartan lloviznas débiles en el nordeste a primeras y últimas horas. Santa Cruz de La Palma tendrá una máxima de 26 grados.

Por su parte, El Hierro tendrá intervalos nubosos en el norte y cielos poco nubosos en el resto, con temperaturas en ligero descenso en las mínimas. Valverde alcanzará los 24 grados.

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