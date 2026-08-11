Ni las nubes te libran: Tenerife mantiene un riesgo muy alto de radiación ultravioleta

Que haya nubes no significa que la radiación ultravioleta desaparezca. Tenerife afrontará entre el 10 y el 14 de agosto un riesgo muy alto por radiación UV en todos sus municipios, con una excepción: Vilaflor de Chasna, donde el nivel alcanzará la categoría de extremo.

La elevada radiación solar continuará afectando al Archipiélago durante los próximos días, por lo que las autoridades recuerdan la importancia de mantener las medidas de protección aunque el cielo esté cubierto o la sensación de calor sea menor.

La nubosidad puede reducir parte de la radiación que llega a la superficie, pero no bloquea por completo los rayos ultravioleta. Por este motivo, la ausencia de sol visible no debe llevar a reducir las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día.

Riesgo muy alto en toda Tenerife

El nivel de riesgo será muy alto en todos los municipios de Tenerife, desde Santa Cruz de Tenerife y La Laguna hasta los municipios del norte, sur y oeste de la isla.

La única excepción será Vilaflor de Chasna, que alcanzará un riesgo extremo por radiación ultravioleta durante este periodo.

Este nivel de exposición hace especialmente importante proteger la piel y los ojos, incluso en jornadas en las que las nubes puedan dar una falsa sensación de seguridad.

El riesgo extremo se extiende por Canarias

Tenerife no será la única isla afectada por niveles elevados de radiación ultravioleta. En La Gomera, todos los municipios tendrán riesgo muy alto, salvo Alajeró, que alcanzará un nivel extremo.

En El Hierro, El Pinar también registrará riesgo extremo, mientras que Frontera y Valverde permanecerán en nivel muy alto.

La situación será especialmente destacada en Gran Canaria, donde el riesgo extremo afectará a Artenara, Tejeda, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Vega de San Mateo, Valleseco y Teror. El resto de municipios de la isla tendrá un riesgo muy alto.

Por su parte, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa mantendrán un nivel de riesgo muy alto durante estos días.

Las nubes no protegen de la radiación UV

La radiación ultravioleta puede atravesar parcialmente las nubes, por lo que es posible sufrir una exposición elevada incluso cuando el cielo permanece cubierto. De hecho, la disminución de la sensación de calor puede hacer que se subestime el riesgo.

Por ello, se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, buscar zonas de sombra y utilizar protección solar de amplio espectro, que debe aplicarse de forma adecuada y renovarse con frecuencia.

También es aconsejable utilizar gorra o sombrero y gafas de sol homologadas para proteger los ojos de la radiación.

La precaución debe ser todavía mayor en el caso de niños, personas mayores y quienes realizan actividades o trabajos al aire libre, que pueden permanecer expuestos durante largos periodos.

La recomendación es clara: aunque no se vea el sol, la protección frente a la radiación ultravioleta debe mantenerse.