Multa de 200 euros por circular por debajo de la velocidad establecida sin motivo: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños

El exceso de velocidad es uno de los principales motivos de sanción para muchos conductores, no respetar los límites establecidos se considera una infracción grave y puede acarrear graves sanciones económicas y pérdida de puntos. Sin embargo, circular a una velocidad por debajo de lo indicado también puede acabar en multa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que ir demasiado despacio puede generar situaciones peligrosas para el resto de usuarios de la vía, ya que puede provocar que el resto de usuarios tengan que pegar frenazos o realizar maniobras que pongan en riesgo la circulación.

Hay una velocidad mínima permitida

La normativa establece unas velocidades mínimas en función del tipo de carretera. En el caso de autopistas y autovías, ningún vehículo puede circular por debajo de 60 km/h, salvo que exista una circunstancia que lo justifique.

En las carreteras convencionales, la velocidad mínima corresponde a la mitad de la velocidad máxima permitida en ese tramo. Es decir, si una carretera tiene un límite máximo de 90 km/h, la velocidad mínima será de 45 km/h.

Circular por debajo de la velocidad indicada también puede acarrear sanciones / LP/DLP

Los conductores se enfrentan a sanciones

Circular por debajo de estos límites sin una causa justificada está considerado una infracción grave. La sanción es de 200 euros, aunque sin pérdida de puntos de carné de conducir.

La DGT aconseja circular a la velocidad establecida para garantizar la fluidez del tráfico, aunque la clave está en evitar situaciones en las que un vehículo circule demasiado despacio y dificulte la circulación.

Hay momentos en los que sí está permitido circular a baja velocidad

Hay situaciones en las carreteras que obligan a los conductores a circular a una velocidad más lenta, así como:

Condiciones meteorológicas adversas como lluvia intensa o niebla

adversas como lluvia intensa o niebla Obras en las carreteras

en las carreteras Retenciones o atascos

Averías del vehículo durante la circulación

del vehículo durante la circulación Siempre que sea necesario extremar la precaución

Si el conductor sufre una avería, debe alertar al resto de usuarios el motivo por el que circula más despacio.

Desde la DGT recuerdan que los conductores que deben adaptar la conducción a las condiciones de la vía y adaptarse a los imprevistos que puedan surgir durante el trayecto. Respetar los límites de velocidad es clave para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.