El IGN registra cuatro microsismos esta madrugada en Tenerife y aguas de Canarias: leves sacudidas de entre 1,6 y 1,9 mbLg
Los temblores registrados por la red del Instituto Geográfico Nacional han sido de muy baja magnitud y de carácter no perceptible para la población
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado durante la madrugada de este martes, 11 de agosto de 2026, una serie de cuatro eventos sísmicos de baja magnitud localizados tanto en el interior de la isla de Tenerife como en aguas del archipiélago canario.
La magnitud de los movimientos telúricos ha oscilado entre los 1,6 y los 1,9 mbLg, tratándose de microsismos de carácter leve que no han provocado daños ni han sido percibidos por la población.
Registro de los sismos según la red de monitoreo
Los cuatro temblores han quedado recogidos de forma cronológica en el sistema de vigilancia sísmica durante las primeras horas de la madrugada:
- Atlántico-Canarias: Sismo de 1,9 mbLg registrado a las 03:50:29 horas.
- Este de Tenerife (Candelaria): Evento de 1,9 mbLg detectado a las 03:02:35 horas.
- Atlántico-Canarias: Sismo de 1,7 mbLg registrado a las 01:57:19 horas.
- Suroeste de Tenerife (Noroeste de Guía de Isora): Movimiento de 1,6 mbLg detectado a las 01:51:23 horas.
La localización de estos microtemblores en municipios como Candelaria y Guía de Isora se enmarca dentro de la actividad sísmica de fondo e instrumental habitual en Tenerife y las zonas marítimas interinsulares.
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