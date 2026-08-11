Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expropiaciones en el Anillo InsularTiempo en TenerifeFalsificaciones en el sur de TenerifeTerremoto en ColombiaCD TenerifeHospital del NorteSe encarecen el pollo y la terneraTodos los datos del eclipse solar en Canarias
instagramlinkedin

El Hospital del Norte de Tenerife resuelve la avería del aire acondicionado en los quirófanos

La Gerencia del HUC asegura que no ha habido ninguna operación cancelada

Instalaciones del Hospital del Norte

Instalaciones del Hospital del Norte / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

El Hospital del Norte, situado en el municipio de Icod de los Vinos, ha resuelto este martes la avería que afectaba a la climatización de los quirófanos. El fallo técnico no permitía hacer uso de los dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria (CMA) que hay en el centro.

La gerencia del Hospital Universitario de Canarias afirma que el fallo se ha resuelto sin que se tengan que cancelar operaciones. Trabajadores del centro afirman que no había comenzado la planificación y, por ende, no habia programadas operaciones. Estos quirófanos realizan una media de 2000 operaciones al año.

Noticias relacionadas y más

Fachada de urgencias del Hospital del Norte de Tenerife

Fachada de urgencias del Hospital del Norte de Tenerife / Arturo Jiménez

(Noticia en ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  2. Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
  3. Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
  4. Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
  5. La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas
  6. La vuelta al cole en Canarias ya tiene fecha: así será el calendario escolar 2026/2027
  7. Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto
  8. Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad

Más de 150 agentes de la Guardia Civil vigilarán los accesos a El Teide y cumbres de Tenerife: operativo masivo por la afluencia de visitantes

Más de 150 agentes de la Guardia Civil vigilarán los accesos a El Teide y cumbres de Tenerife: operativo masivo por la afluencia de visitantes

Tenerife amplía la expropiación de suelo para el Anillo Insular por el Suroeste

Tenerife amplía la expropiación de suelo para el Anillo Insular por el Suroeste

El restaurante de Tenerife donde comer cocina canaria, carnes y pollos a la brasa: raciones generosas a precios económicos

El restaurante de Tenerife donde comer cocina canaria, carnes y pollos a la brasa: raciones generosas a precios económicos

Taganana, el mejor lugar de Santa Cruz de Tenerife para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Taganana, el mejor lugar de Santa Cruz de Tenerife para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El Hospital del Norte de Tenerife resuelve la avería del aire acondicionado en los quirófanos

El Hospital del Norte de Tenerife resuelve la avería del aire acondicionado en los quirófanos

Las icónicas piscinas naturales de El Caletón en Garachico: cómo morir de éxito

Las icónicas piscinas naturales de El Caletón en Garachico: cómo morir de éxito

Las nubes y el viento marcan este martes en Tenerife, donde los termómetros llegarán a 30 grados

Las nubes y el viento marcan este martes en Tenerife, donde los termómetros llegarán a 30 grados

Peregrinación de Candelaria 2026: Titsa refuerza sus líneas y activa dos lanzaderas especiales

Peregrinación de Candelaria 2026: Titsa refuerza sus líneas y activa dos lanzaderas especiales
Tracking Pixel Contents