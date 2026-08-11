El Hospital del Norte de Tenerife resuelve la avería del aire acondicionado en los quirófanos
La Gerencia del HUC asegura que no ha habido ninguna operación cancelada
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El Hospital del Norte, situado en el municipio de Icod de los Vinos, ha resuelto este martes la avería que afectaba a la climatización de los quirófanos. El fallo técnico no permitía hacer uso de los dos quirófanos de cirugía mayor ambulatoria (CMA) que hay en el centro.
La gerencia del Hospital Universitario de Canarias afirma que el fallo se ha resuelto sin que se tengan que cancelar operaciones. Trabajadores del centro afirman que no había comenzado la planificación y, por ende, no habia programadas operaciones. Estos quirófanos realizan una media de 2000 operaciones al año.
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