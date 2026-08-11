La Guardia Civil lo confirma: cuidado con las estafas de entradas falsas para ver a la Selección española que pueden dejar sin dinero a los aficionados tinerfeños

La selección española estrenará su segundo estrella ante su afición en los próximos encuentros de la UEFA Nations League. El equipo disputará partidos frente a Croacia, República Checa e Inglaterra, y muchos aficionados no quieren perderse a la campeona del mundo. Sin embargo, los ciberdelincuentes se aprovechan de estos encuentros para estafar a sus víctimas y robarles dinero.

La Guardia Civil ha compartido un vídeo en sus redes sociales alertando a los ciudadanos sobre las estafas con las que se pueden encontrar al comprar las estradas. "La RFEF alerta de páginas web fraudulentas que habrían vendido supuestas entradas para los próximos partidos de fútbol que jugará la Selección Española", comentan.

Los delincuentes suplantan la identidad de la RFEF

Los estafadores crean páginas fraudulentas que suplantan la identidad de la Federación Española de Fútbol (RFEF), creando una web muy similar que hace que las víctimas crean que están comprando las entradas en la página oficial.

Los estafados adquieren sus entradas, pero lo que no saben es que se trata de una página fraudulenta y que nunca vana a recibir su entrada. El objetivo de los delincuentes es conseguir el pago por unas entradas inexistentes o conseguir información personal y bancaria de las víctimas.

Varios aficionados de la selección española, antes de un partido / ANDRÉS GUTIÉRREZ

La venta oficial todavía no está abierta

La RFEF recuerda que las entradas para los próximos encuentros de la Selección únicamente estarán disponibles a través de sus canales oficiales. "Fíjate bien porque la web oficial es esta y las entradas todavía no están a la venta", aseguran.

La Federación ha informado de que será a partir de principios de septiembre cuando se publique toda la información sobre la venta de localidades y que la compra solo podrá realizarse mediante su portal oficial. Cualquier entrada adquirida antes de ese momento a través de otros canales puede tratarse de un fraude.

Cómo evitar caer en la estafa

La Guardia Civil recomienda extremar la precaución antes de comprar entradas por internet y tener en cuenta:

Comprobar siempre que se está comprando a través de un canal oficial

Desconfiar de páginas que ofrecen entradas antes de la fecha anunciada

No realizar pagos a través de enlaces recibidos por mensajes o correos sospechosos

Verificar la dirección web antes de introducir datos personales o bancarios

«Si detectas algún otro punto de venta de entradas o crees que podrías estar ante un posible fraude, toma todas las precauciones, comprueba que estás ante el portal oficial de venta de entradas de la RFEF, ponte en contacto con la RFEF (tickets@rfef.es) y presenta tu denuncia ante la Guardia Civil, con quien la Real Federación Española de Fútbol está trabajando de la mano para detectar fraudes, así como perseguir y evitar estafas a los aficionados de la Selección española», señalan.