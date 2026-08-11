El eclipse solar cambia el acceso al Teide: restricciones y guaguas especiales para llegar a las Cañadas este 12 de agosto

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto obligará a miles de personas a mirar al cielo en Tenerife. Y uno de los lugares que previsiblemente concentrará más visitantes será el Parque Nacional del Teide. Quienes tengan pensado subir hasta la cumbre para seguir el fenómeno, sin embargo, tendrán que tener en cuenta las restricciones preparadas para esa tarde.

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha un dispositivo especial para regular los accesos al Parque Nacional del Teide y la corona forestal durante las jornadas del 12 y 13 de agosto, coincidiendo con el eclipse y las Perseidas. La recomendación es: mejor subir en guagua que en coche particular.

La regulación del tráfico estará activa desde las 17:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente y habrá cuatro puntos de control en las principales carreteras de acceso. No se trata de un cierre completo de las vías, sino de un sistema dinámico para limitar la entrada de vehículos, evitar atascos y garantizar que los servicios de emergencia puedan actuar con rapidez si fuera necesario.

Cuatro controles para subir al Teide durante el eclipse

Los controles estarán situados en los principales accesos al Parque Nacional:

La Orotava , por la TF-21.

, por la TF-21. La Esperanza , por la TF-24.

, por la TF-24. Chío , por la TF-38.

, por la TF-38. Vilaflor, por la TF-21.

También habrá puntos de información en Chío, La Esperanza, La Orotava y Arafo. Su función será avisar a los conductores antes de llegar a las zonas restringidas y facilitar itinerarios alternativos.

El objetivo es evitar que la llegada masiva de vehículos termine bloqueando las carreteras del Teide en unas horas especialmente delicadas. La concentración de coches no solo genera problemas de tráfico y estacionamientos, sino que puede complicar una evacuación en caso de incendio u otra emergencia.

Los coches particulares no podrán acceder durante el dispositivo

Durante el horario de regulación, los vehículos particulares no podrán acceder al Parque Nacional del Teide mientras el dispositivo permanezca activo.

Sí podrán hacerlo el transporte público, los vehículos destinados al transporte de mercancías, las guaguas y servicios discrecionales de más de nueve plazas, los vehículos de emergencia y servicios esenciales y el personal autorizado que trabaja en el Parque Nacional y la corona forestal.

También podrán acceder las personas alojadas en establecimientos situados dentro del Parque.

Por tanto, quienes estuvieran pensando en subir en su propio coche durante la tarde para buscar un mirador desde el que observar el eclipse tendrán que cambiar de plan.

Guaguas especiales para subir al Teide

La alternativa para subir al Teide será el transporte público. Para ello, TITSA pondrá en marcha un servicio extraordinario de guaguas desde tres de las principales vías de acceso: La Orotava por la TF-21, La Esperanza por la TF-24 y Vilaflor por la TF-21.

El servicio estará operativo entre las 18:30 y las 01:30 horas durante las dos noches incluidas en el dispositivo.

De esta forma, la recomendación para quien quiera acudir al Teide a observar el eclipse es desplazarse hasta alguno de estos puntos y continuar desde allí en transporte público.

A qué hora será el eclipse en el Teide

El eclipse del 12 de agosto será total en una amplia franja de la Península, pero en Tenerife se verá de forma parcial. El Instituto Geográfico Nacional ya ha confirmado que Canarias queda fuera de la zona de totalidad.

En el Parque Nacional del Teide, el fenómeno comenzará aproximadamente a las 18:58 horas, alcanzará su máximo en torno a las 19:53 horas y finalizará poco antes de las 20:50 horas.

Más de 150 guardias civiles en el dispositivo

La Guardia Civil también reforzará su presencia durante el eclipse con más de 150 efectivos por tierra, mar y aire en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El operativo estará especialmente pendiente de las principales vías de comunicación, los accesos a los puntos de observación y los espacios naturales en los que se espera una mayor concentración de personas.

Participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Seprona, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Unidad de Seguridad Ciudadana, Unidades Fiscales y de Fronteras y otras especialidades.

El objetivo será ordenar los desplazamientos y mantener despejadas las vías para garantizar una respuesta rápida en caso de emergencia.

Dónde no aparcar para ver el eclipse

La Guardia Civil pide utilizar únicamente los lugares habilitados y evitar dejar los vehículos en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas, ya que pueden bloquear el paso de los servicios de emergencia.

También recuerda que no debe aparcarse encima de vegetación seca. Los componentes calientes de un vehículo pueden convertirse en una fuente de ignición y aumentar el riesgo de incendio.

La recomendación se extiende al cuidado del entorno: no dejar residuos, evitar entrar en propiedades privadas o terrenos agrícolas y respetar en todo momento las indicaciones de los agentes.