Más de 150 agentes de la Guardia Civil vigilarán los accesos a El Teide y cumbres de Tenerife: operativo masivo por la afluencia de visitantes
El dispositivo se coordinará con los servicios de emergencia e incluye vigilancia por tierra, mar y aire en los principales puntos de observación del archipiélago
La Guardia Civil desplegará este miércoles, 12 de agosto, un dispositivo especial de seguridad en Canarias compuesto por casi 300 agentes con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, la fluidez del tráfico y la protección medioambiental durante la celebración del eclipse solar.
La provincia de Santa Cruz de Tenerife concentrará el mayor volumen del operativo: la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife movilizará a más de 150 efectivos, mientras que en la Comandancia de Las Palmas participarán unos 142 agentes de diferentes especialidades.
Un operativo por tierra, mar y aire en la provincia de Tenerife
El fenómeno astronómico convertirá a Tenerife y al resto del archipiélago en uno de los puntos estratégicos de observación a nivel mundial, lo que prevé un notable incremento de la movilidad hacia cumbres y espacios protegidos como el Parque Nacional de El Teide.
Para gestionar los flujos de personas y evitar incidentes, la Benemérita desplegará medios terrestres, marítimos y aéreos a través de sus distintas unidades:
- Especialidades implicadas: Agrupación de Tráfico, Seguridad Ciudadana, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Unidades Fiscales y de Fronteras y la USECIC.
- Coordinación institucional: El operativo trabajará de forma coordinada con el Gobierno de Canarias (PLATECA), el Cabildo de Tenerife, las Policías Locales y los servicios de emergencia (CECOES 112).
Recomendaciones de la Guardia Civil para la población tinerfeña
Ante la gran masa de visitantes que prevé desplazarse hacia los puntos de observación de la isla, la Guardia Civil ha emitido una serie de pautas dirigidas a los conductores y peatones:
- Planificación y antelación: Consultar previamente los puntos de observación habilitados y las zonas de exclusión o cierre de tráfico antes de salir de casa.
- Estacionamiento responsable: Queda prohibido aparcar en arcenes, pistas forestales y carreteras estrechas para no bloquear el paso de vehículos de emergencia o rescate.
- Respeto al medio ambiente: No abandonar residuos en el monte, evitar invadir fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar el impacto sobre la flora y la fauna protegida de la corona forestal tinerfeña.
- Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
- Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
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- Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
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