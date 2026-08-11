Más de 150 agentes de la Guardia Civil vigilarán los accesos a El Teide y cumbres de Tenerife: operativo masivo por la afluencia de visitantes

La Guardia Civil desplegará este miércoles, 12 de agosto, un dispositivo especial de seguridad en Canarias compuesto por casi 300 agentes con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, la fluidez del tráfico y la protección medioambiental durante la celebración del eclipse solar.

La provincia de Santa Cruz de Tenerife concentrará el mayor volumen del operativo: la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife movilizará a más de 150 efectivos, mientras que en la Comandancia de Las Palmas participarán unos 142 agentes de diferentes especialidades.

Un operativo por tierra, mar y aire en la provincia de Tenerife

El fenómeno astronómico convertirá a Tenerife y al resto del archipiélago en uno de los puntos estratégicos de observación a nivel mundial, lo que prevé un notable incremento de la movilidad hacia cumbres y espacios protegidos como el Parque Nacional de El Teide.

Para gestionar los flujos de personas y evitar incidentes, la Benemérita desplegará medios terrestres, marítimos y aéreos a través de sus distintas unidades:

Especialidades implicadas: Agrupación de Tráfico, Seguridad Ciudadana, Servicio de Protección de la Naturaleza ( SEPRONA ), Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Unidades Fiscales y de Fronteras y la USECIC.

Agrupación de Tráfico, Seguridad Ciudadana, Servicio de Protección de la Naturaleza ( ), Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Unidades Fiscales y de Fronteras y la USECIC. Coordinación institucional: El operativo trabajará de forma coordinada con el Gobierno de Canarias (PLATECA), el Cabildo de Tenerife, las Policías Locales y los servicios de emergencia (CECOES 112).

Recomendaciones de la Guardia Civil para la población tinerfeña

Ante la gran masa de visitantes que prevé desplazarse hacia los puntos de observación de la isla, la Guardia Civil ha emitido una serie de pautas dirigidas a los conductores y peatones: