La vuelta al cole en Canarias ya tiene fecha: así será el calendario escolar 2026/2027

El verano todavía no ha terminado para los estudiantes canarios, pero muchas familias ya miran al calendario escolar 2026/2027 en Canarias para empezar a organizar el próximo curso.

La vuelta a las aulas será escalonada en función de la etapa educativa. Los primeros en comenzar serán los alumnos de Infantil y Primaria, el 9 de septiembre de 2026, mientras que Secundaria lo hará un día después y Bachillerato arrancará el 11 de septiembre. La Formación Profesional tendrá que esperar hasta el día 16.

El calendario fijado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes establece además las fechas de las vacaciones de Navidad y Semana Santa, el final de las clases y los periodos de jornada intensiva. En las enseñanzas obligatorias deberá cumplirse un mínimo de 175 días lectivos.

Cuándo empiezan las clases en Canarias en el curso 2026/2027

El comienzo de las clases dependerá de cada nivel educativo.

En Educación Infantil y Primaria, el curso comenzará el miércoles 9 de septiembre de 2026 y finalizará el 22 de junio de 2027.

Los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) regresarán a las aulas el 10 de septiembre y también terminarán el curso el 22 de junio.

En Bachillerato, tanto primero como segundo comenzarán las clases el 11 de septiembre de 2026, aunque la fecha de finalización será diferente. Primero de Bachillerato terminará el 18 de junio de 2027, mientras que segundo finalizará antes, el 14 de mayo.

Cuándo empieza la Formación Profesional en Canarias

Los ciclos de Formación Profesional de grado básico, medio y superior comenzarán el 16 de septiembre de 2026.

Con carácter general, las clases terminarán el 22 de junio de 2027. La excepción serán los estudiantes de segundo curso de los ciclos formativos de Grado Superior, cuya fecha de finalización será el 27 de mayo.

Las enseñanzas artísticas superiores de Música, Diseño y Arte Dramático también comenzarán el 16 de septiembre y finalizarán el 11 de junio. Las enseñanzas de idiomas de régimen especial, por su parte, arrancarán el 21 de septiembre y concluirán el 27 de mayo.

Vacaciones de Navidad 2026/2027 en Canarias

Una de las fechas que más interesa a las familias es la de las vacaciones de Navidad del curso 2026/2027 en Canarias.

Finalmente, el periodo vacacional irá desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 8 de enero de 2027, ambos días incluidos.

Cuándo cae Semana Santa en el calendario escolar de Canarias

Las vacaciones de Semana Santa de 2027 en Canarias se extenderán desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de marzo, ambos incluidos.

Festivos y días no lectivos del curso 2026/2027

El calendario establece como festivos académicos en 2026 el 2 de noviembre, correspondiente a Todos los Santos, y el 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción. También será festivo a efectos académicos el 7 de diciembre, Día del Enseñante y del Estudiante.

A estos días se suman las fiestas laborales de cada isla que coincidan con el periodo escolar. El calendario recoge el 8 de septiembre en Gran Canaria, por Nuestra Señora del Pino; el 15 de septiembre en Lanzarote y La Graciosa, por Nuestra Señora de Los Volcanes; el 18 de septiembre en Fuerteventura, por Nuestra Señora de la Peña; el 24 de septiembre en El Hierro, por Nuestra Señora de los Reyes, y el 5 de octubre en La Gomera, por Nuestra Señora de Guadalupe.

Los festivos de 2027 serán los que establezca el calendario de fiestas laborales de Canarias. También se tendrán en cuenta los dos días correspondientes a las fiestas locales de cada municipio cuando coincidan dentro del calendario escolar.

Además, los consejos escolares podrán fijar hasta cuatro días no lectivos de libre disposición, después de escuchar al Consejo Escolar Municipal allí donde esté constituido.

Fechas importantes del calendario escolar 2026/2027 en Canarias

Así queda, en resumen, el calendario escolar del próximo curso: