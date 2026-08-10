Vuelos durante el eclipse solar del 12 de agosto: esto es lo que deben saber los pasajeros

El eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto provocará un cambio espectacular en las condiciones de luz en buena parte de España. Durante unos minutos, en las zonas incluidas en la franja de totalidad, el día llegará prácticamente a convertirse en noche. Una situación poco habitual que puede despertar una pregunta entre quienes tengan previsto viajar ese día: ¿se puede coger un avión durante un eclipse solar?

La respuesta corta es sí. El eclipse no implica por sí mismo la suspensión de los vuelos comerciales ni obliga a cerrar los aeropuertos.

Los aviones de pasajeros operan habitualmente bajo reglas de vuelo por instrumentos, conocidas como IFR, que permiten a las tripulaciones realizar buena parte de la navegación sin depender exclusivamente de referencias visuales exteriores. La normativa aeronáutica distingue precisamente entre los vuelos realizados bajo reglas visuales y los que siguen reglas instrumentales.

Por tanto, quien tenga un billete de avión para el 12 de agosto no debería esperar que su vuelo se cancele simplemente porque haya un eclipse. Como cualquier otro día, una operación concreta puede verse afectada por la meteorología, incidencias operativas o restricciones temporales del espacio aéreo.

El problema está sobre todo en los vuelos visuales

La situación es diferente para los vuelos que operan bajo reglas de vuelo visual, o VFR.

En este tipo de operaciones, el piloto necesita mantener unas condiciones mínimas de visibilidad y conservar referencias visuales suficientes durante el vuelo. La normativa establece requisitos específicos de visibilidad para estas operaciones.

Durante el eclipse, especialmente cerca de la franja de totalidad, la luminosidad puede disminuir muy rápidamente.

Esto puede dificultar la visión del terreno, de otras aeronaves o de determinados obstáculos. Si la reducción de visibilidad llegara a impedir el cumplimiento de los mínimos exigidos, una operación VFR tendría que modificarse, interrumpirse o no realizarse.

La decisión dependerá de las condiciones concretas de cada vuelo y de cada aeródromo.

¿Puede haber restricciones aéreas durante el eclipse?

Sí pueden establecerse restricciones temporales en determinadas zonas, especialmente ante el aumento previsto de actividades relacionadas con la observación del eclipse.

La singularidad del fenómeno puede incrementar el número de vuelos de aviación general, vuelos turísticos, helicópteros dedicados a fotografía o grabación, globos, drones y otras operaciones especiales.

Estas circunstancias pueden dar lugar a avisos aeronáuticos, conocidos como NOTAM, con información relevante para los pilotos sobre restricciones, peligros o modificaciones temporales que puedan afectar a una operación.

Más precauciones para helicópteros, avionetas y vuelos a baja altura

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha pedido especial atención a las operaciones que se realicen a baja altura durante el eclipse.

La caída de la luminosidad puede reducir el contraste y hacer más difícil detectar obstáculos como cables, especialmente en vuelos que se desarrollan más cerca del terreno.

También habrá que tener en cuenta que distintas actividades pueden concentrarse al mismo tiempo en determinadas zonas para observar, fotografiar o estudiar el eclipse.

¿Se puede mirar el eclipse desde un avión?

Para los pasajeros, encontrarse volando durante el eclipse puede convertirse en una experiencia poco habitual. Sin embargo, mirar directamente al Sol sigue siendo peligroso desde el interior de un avión.