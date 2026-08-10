Tenerife se prepara para las Perseidas y el eclipse total: transporte público reforzado y restricciones de tráfico en el Teide los días 12 y 13 de agosto

El Cabildo de Tenerife activará un operativo especial de movilidad y seguridad los próximos 12 y 13 de agosto para gestionar el flujo de miles de personas que subirán al Parque Nacional de El Teide a presenciar el pico de la lluvia de estrellas de las Perseidas y el eclipse total de Sol. Para evitar colapsos circulatorios y proteger el espacio natural, la corporación reforzará el transporte público con la empresa TITSA y restringirá el acceso a coches particulares.

Conexiones especiales de TITSA desde tres puntos de la isla

Con la intención de reducir el uso del coche privado, la compañía pública de transportes TITSA pondrá en marcha un servicio especial de guaguas. La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, ha confirmado que las salidas extraordinarias estarán operativas entre las 19:30 y las 02:30 horas durante ambas noches.

Los itinerarios de guaguas cubrirán las principales vías de subida a la cumbre tinerfeña:

Norte de Tenerife: Salidas desde La Orotava por la carretera de montaña TF-21 .

Salidas desde por la carretera de montaña . Área Metropolitana y Cumbres: Salidas desde La Esperanza utilizando la vía TF-24 .

Salidas desde utilizando la vía . Sur de Tenerife: Salidas desde el municipio de Vilaflor conectando por la TF-21.

Restricciones de tráfico privado en la corona forestal

El plan de tráfico insular incluye un cierre dinámico de accesos a vehículos particulares entre las 17:00 y las 05:00 horas del día siguiente, tanto la jornada del 12 como la del 13 de agosto.

La Guardia Civil y las Fuerzas de Seguridad del Estado coordinarán los cuatro controles de filtrado situados en los accesos de La Orotava (TF-21), La Esperanza (TF-24), Chío (TF-38) y Vilaflor (TF-21). Además, los conductores encontrarán puntos informativos de desvío e itinerarios alternativos en Chío, La Esperanza, La Orotava y Arafo.

Vehículos que sí tienen permitido el paso:

Guaguas del servicio público (TITSA) y transporte discrecional de viajeros (más de 9 plazas).

Transportes de mercancías y personal con autorización de trabajo en el Parque Nacional.

Vehículos de emergencia (Bomberos, Sanidad, Fuerzas de Seguridad).

Residentes o visitantes con reserva confirmada en los alojamientos del interior del Parque.

Prevención ante incendios y evacuaciones de emergencia

Las consejeras insulares de Medio Natural y Seguridad, Blanca Pérez, y el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, justifican la firmeza de las medidas apelando al histórico de ediciones anteriores, donde se llegaron a contabilizar más de 2.000 vehículos privados aparcados simultáneamente en los arcenes de las carreteras de la cumbre.

Esta concentración desmedida generaba problemas de colapso viario y ponía en peligro a los peatones en la oscuridad, incrementando gravemente el riesgo en caso de requerirse una evacuación de emergencia por incendio forestal. El operativo movilizará conjuntamente a personal de Carreteras, Protección Civil, Brifor, Cruz Roja, Bomberos de Tenerife, Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y el CECOES 112.