Tenerife busca donantes de sangre este verano: estos son los puntos donde se puede donar en los próximos días

La llegada del verano no reduce la necesidad de sangre en los hospitales de Canarias. Por ello, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga la donación de sangre de forma regular durante estos meses, una época en la que tradicionalmente desciende el número de donaciones mientras las necesidades asistenciales se mantienen estables o incluso aumentan.

La sangre y sus componentes no pueden fabricarse de forma artificial, por lo que la donación voluntaria y altruista continúa siendo la única vía para garantizar las reservas necesarias cuando un paciente las necesita. Cada donación puede contribuir a salvar o mejorar la vida de varias personas.

Para facilitar la participación de la ciudadanía, Hemodonación y Hemoterapia mantendrá operativos los puntos fijos de donación de todas las islas y desplegará durante los próximos días unidades móviles en distintos municipios del Archipiélago.

Dónde donar sangre en Tenerife

En Tenerife habrá varios puntos de donación disponibles durante este fin de semana y la próxima semana.

Este viernes se podrá donar en el Centro Comercial Leroy Merlin de Adeje, donde estará instalada una unidad de extracción de 10.45 a 13.00 horas y de 16.45 a 20.00 horas.

También permanecerán abiertos los puntos hospitalarios. El Hospital Universitario de Canarias permitirá donar el sábado de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 horas, mientras que el domingo permanecerá operativo de 8.30 a 21.30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Por su parte, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria contará con su punto de donación sin cita previa el sábado, de 9.00 a 13.00 horas. Para obtener información se puede contactar con el 922 602 060.

La próxima semana también comenzará la tradicional colecta de Tejina, coincidiendo con la celebración de la Fiesta de los Corazones. La campaña Néctar de la Vida, que se desarrolla desde hace 13 años en esta localidad para fomentar la donación, instalará una unidad móvil en la plaza Manuel Hernández del 10 al 14 de agosto. El horario será de 10.30 a 13.30 y de 17.15 a 20.30 horas.

Además, durante toda la semana estará operativo el punto de donación del Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, de 10.15 a 13.30 y de 17.15 a 20.30 horas.

Puntos de donación en el resto de Canarias

La campaña también se extenderá durante los próximos días por el resto del Archipiélago.

En Gran Canaria, este viernes se podrá donar en el Centro Comercial Siete Palmas, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Durante la próxima semana habrá además unidades móviles en Santa María de Guía, La Atalaya de Guía, Valleseco, el Centro Comercial Las Arenas, el Polígono de Arinaga y el Centro Comercial Alcampo de Telde.

En Fuerteventura, continuará la campaña de Gran Tarajal, donde una unidad móvil permanecerá de lunes a viernes. De lunes a miércoles atenderá de 17.15 a 20.15 horas y jueves y viernes de 10.15 a 13.15 horas.

En La Palma comenzará la campaña de verano, con una unidad móvil que recorrerá distintos municipios durante dos semanas. El día 10 estará en la plaza de Los Álamos de Breña Alta, el martes en la plaza de Montserrat de San Andrés y Sauces y de miércoles a viernes en la calle O’Daly de Santa Cruz de La Palma.

¿Qué requisitos hay que cumplir para donar sangre?

Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, aunque en el caso de una primera donación el límite se sitúa en los 60 años. También es necesario pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado general de salud y no estar embarazada.

Ante cualquier duda, el Servicio Canario de la Salud dispone del teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061. También se puede consultar toda la información sobre la donación a través de efectodonacion.com.

Desde Hemodonación y Hemoterapia recuerdan que las reservas necesitan mantenerse durante todo el año y que, especialmente en verano, la participación ciudadana resulta fundamental para garantizar que los hospitales puedan disponer de sangre cuando sea necesaria.